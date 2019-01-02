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2020總統／朱立倫3張牌拼自摸　吳敦義掌黨機器想攔胡

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▲▼新北市長交接典禮，卸任市長朱立倫致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲前新北市長朱立倫。（圖／記者林敬旻攝）

文／徐政璿

國民黨大在2018選舉中狂勝，超乎預期奪下15縣市，黨內天王紛紛表態要角逐2020總統大位。前新北市長朱立倫在卸任後立即宣布投入2002大選，知情人士透露，競選團隊跟辦公室積極籌備中，會在1月底、農曆年前成立。國民黨主席吳敦義最快要到1月27日北市和台中立委補選完，甚至到農曆年後才會表態。

國民黨在九合一選舉大勝，2020年總統大選也冒出許多角逐者。朱立倫在卸任的第一天表態，立法院前院長、國民黨立委王金平也透露將不續留立法院，更多次稱「選副總統不如選總統」，國民黨主席吳敦義近日更拋出「選或不選，適當時間自然會表態 」的言論，引發黨內熱議。

國民黨初選制度一向是70%採取全民調、30%採取黨員投票，慣例皆在5月左右舉行。以黨內天王人氣來看，目前朱立倫勝過其他對手，極有機會從黨內初選勝出。知情人士透露，朱立倫的競選團隊跟辦公室仍在籌備中，會在1月底、農曆年前成立，藉此維繫卸任後的媒體聲量。

朱立倫手上除了有「形象牌」優勢，據指出，未來「兩岸牌」和「美國牌」也會先後出手，這3張牌將是打選戰「自摸」的關鍵。朱立倫早在去年3月底到上海會見國台辦主任劉結一，當時熟悉兩岸關係的黨內人士就解讀，在大陸對吳敦義有疑慮的情況下，把朱當成國、共間的對話橋樑。

事實上，若回溯到吳敦義當選黨主席時，中共總書記習近平的賀電文，相較過去發給馬英九、朱立倫、洪秀柱的賀電用了「先生」或「您」，習近平對吳敦義直接以「你」稱呼，顯得較為「不客氣」；在對國民黨的期待上，對馬、朱都提到要「深化互信」，對洪進一步表示要「鞏固互信基礎」，對吳則表示要「把握發展正確方向」，從賀電的用詞上，顯示對吳的不放心。

中國大陸本月2日發布《中華人民共和國人大常委會告台灣同胞書》40周年，央視特別推出歷史紀錄片《台海紀事》。朱立倫也現身該紀錄片主談「九二共識」，片中也完全忽略吳敦義的角色，據傳此舉讓吳敦義的兩岸幕僚相當不滿。

在「美國牌」部分，朱立倫曾在美國留學，2015年參選總統訪美時，就會晤白宮國安會亞洲事務資深主任康達(Dan Kritenbrink)、主任何瑞恩(Ryan Hass)、國務院亞太助卿羅素(Daniel Russel)等重要美國官員，「該見得都見得到」。反觀吳敦義從政至今，僅有擔任副總統時期的外交出訪，並無特別歷練，因此在對美關係上也找不到著力點。

不過，藍營人士表示，吳敦義最重要的武器，就是握有立委提名權，2020年立委提名，除現任立委外，還有53個區域須提名，這讓黨機器的運作空間拉大。另一方面，這次九合一選舉大勝，證明吳敦義帶領的國民黨有能力重返執政，擔任黨提名的總統候選人有完全正當性，這也是讓吳下定決心要最後一拼的關鍵；據指出，已有部分中常委表態完全效忠，力挺吳敦義角逐2020。

「地方派系已經復活」，藍營南部操盤手分析，從這次國民黨的勝選中，可以看見勝選的幾乎都出身地方派系，台中市、彰化縣、雲林縣和高雄市也都是整合成功勝選的例子，拿下19個縣市的議長也讓黨中央相當有面子；吳敦義身為黨主席，有統籌各派系利益的主導權，若吳在黨內初選重新複製九合一勝選方程式，朱立倫栽在初選也是不無可能之事。

▼國民黨主席吳敦義。（圖／記者徐政璿攝）

▲▼國民黨主席吳敦義。（圖／記者徐政璿攝）

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關鍵字：國民黨,吳敦義,朱立倫,2020,總統

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