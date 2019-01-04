不畏逼宮、嗆習近平　蔡英文網路聲量爆增25萬網友力挺「太勇敢了！大加分」

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文近日回應大陸國家主席習近平「不接受九二共識」、「反對一國兩制」，以及面對獨派大老逼宮，都展現出強硬堅決的態度，網路聲量由黑翻紅，臉書兩篇貼文吸引25萬網友按讚，就連網路紅人「館長」陳之漢都大讚蔡英文「比男人還男人」。

習近平2日發表《告台灣同胞書》40週年紀念重要談話，提出「習五點」並定調「九二共識」。他重申，「兩岸關係發展歷程證明，台灣是中國一部份，兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，是任何人任何勢力都無法改變的」。

針對習近平對兩岸關係的解讀，蔡英文當天下午立刻召開記者會回應，她始終未接受「九二共識」，根本原因在北京當局定義的「九二共識」其實就是「一個中國」、「一國兩制」。她強調，「台灣絕不會接受『一國兩制』，絕大多數台灣民意也堅決反對『一國兩制』，而這也是『台灣共識』。」

▲中共總書記習近平。（圖／記者蔡浩祥攝）

而蔡英文才展現氣魄堅定台灣主權後，回到台灣，又遇上獨派大老吳澧培、彭明敏、高俊明、李遠哲3日聯名發表公開信，要求她「放棄連任、交出行政權」，形同逼宮，一連串的事件似乎在考驗她的危機處理能力。

不過，蔡英文並沒有被逼宮聲浪給擊垮，她回應，對於這些前輩們，希望他們能夠真正去了解，這個國家所面臨的艱難處境，以及事情的輕重緩急，並強調「誰要選、誰不選，不是誰說了算，相信民主機制就對了。」

從這兩件事情看來，蔡英文對外面臨大陸打壓，堅定台灣主權，對內面對獨派大老的指教，不卑不亢充滿自信的回應，展現出總統高度。

網友對於蔡英文處理這兩件事情的態度，紛紛給予好評，兩篇臉書貼文共吸引超過25名網友按讚，留言區也給予支持鼓勵，「好棒，總統頭腦很清楚，謝謝總統的努力」、「最近的幾次發言都非常到位，大加分」、「小英總統終於硬起來了！」、「2020支持蔡英文連任總統」、「政壇辣台妹」、「National Beauty 辣爆」，館長也在自己的臉書大讚「這兩天我有點喜歡我們總統，比男人還男人」。

▲蔡英文網路聲量爆增，獲得數十萬網友按讚。（圖／翻攝蔡英文臉書，下同）

其實，蔡英文之前因為《勞基法》修法後網路聲量大跌，民調也陷入低迷；不過，端看她近日處理習近平、獨派大老回應，獲得上萬名好友支持，網路聲量爆增由黑翻紅。