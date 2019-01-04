柯文哲要不要選總統難捉摸　黃瀞瑩回應：他經常最後5秒做決定

▲黃瀞瑩接受廣播節目專訪。（圖／翻攝YouTube）

政治中心／綜合報導

台北市政府副發言人「學姐」黃瀞瑩接受廣播節目專訪，除了聊聊她職涯發展之外，大家也把焦點放在她對台北市長柯文哲的觀察，對於柯文哲市否會出來選總統，黃瀞瑩沒有給出肯定的答案，只說了「他難以捉摸」。

主持人問黃瀞瑩喜不喜歡柯文哲這個政治人物，她表示，柯文哲在台灣政治圈中，在這麼多藍綠夾殺的紛擾中，是讓她覺得有點希望的人；而對於外界紛紛拱柯文哲2020出來選總統，黃瀞瑩認為，柯文志哲是一個「難以捉摸」的人，經常在最後5秒才做決定，所以選總統的事現在說也不準。

黃瀞瑩也提到，其實柯文哲市長連任成功之後，希望市政的東西可以快點上軌道，像是東區門戶計畫、西區門戶計畫都可以盡快趕快啟動，看柯文哲都是在處理市政的東西，也許大家對他的市政有批評，但在第二屆他希望能讓市民更有感。

黃瀞瑩因為網路節目《木曜4超玩》爆紅被封為全民學姐，但她自己說，從小在班上都不是會被列入美女的排行，且通常都是當傳話的，因此在爆紅之後覺得壓力有點大，也花了一些時間調適這樣心情，尤其她自己當幕僚，外界覺得應該就要在幕後不能跟老闆搶鏡頭，黃瀞瑩坦承在這段過程中需要的調適。

▲黃瀞瑩接受廣播節目專訪。（圖／翻攝YouTube）