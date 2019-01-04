廚餘回收難掌控　高雄市環保局憂心成疫情漏洞

▲高雄市副市長李四川表示，市府會在最短時間將防疫能量拉到最高。（圖／記者洪正達攝）



記者洪正達／高雄報導

外島沿岸已連續2天發現豬屍，其中一例經檢驗已確定罹患非洲豬瘟，不過，除境外防堵外，境內需如何應變成頭痛問題，高雄市環保局坦言，目前全面禁止廚餘養豬有難度，最主要在於回收量無法精確掌握，容易造成防疫漏洞。

高雄市政府4日依行政院要求成立非洲豬瘟緊急應變中心，由副市長李四川主持，對於目前伺機而動的疫情，李四川表示，非洲豬瘟防疫工作相當繁瑣，除港口機場等境外防疫工作外，境內須採取何種措施防堵疫情，都需要各部會共同努力，市府也將就最大力量來防止非洲豬瘟擴散。

與會的環保局官員表示，目前禁止廚餘養豬有難度，難的地方在於要如何精確掌握回收量，以每人每天的平均廚餘製造量約為0.2公斤，若以全市在籍的人口220萬人來看，每天需回收最少350噸廚餘，但目前僅有辦法計算垃圾車廚餘桶回收量約為120噸，也代表最少240噸的廚餘是無法得知來源及後續的處理方式，這些大多來自於學校、軍隊、餐飲業者。

據環保局指出，目前焚化爐雖可直接焚燒廚餘，但大部分廚餘均帶有水分及油脂，容易造成焚化爐損壞，再者，焚化爐內有不少老鼠，若咬破廚餘回收袋再擴散到外，也會造成豬瘟疫情傳播，目前比較可行方式為挖洞焚燒再就地掩埋，但相關法令及執行方式都要再討論，目前各界都不希望台灣再度出現疫情。

動保處簡報也說，非洲豬瘟也俗稱「豬愛滋」，一旦豬隻感染後，免疫系統會被擊潰，且目前沒有疫苗可施打，僅有撲殺一途，若疫情在高雄發生，不但危害到整體畜牧業及食品加工產業，總損失粗估達2000億台幣，希望市民與政府相互配合，全力防堵豬瘟在本島擴散。

▲高雄市成立非洲豬瘟緊急應變中心。（圖／記者洪正達攝）