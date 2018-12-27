疾病致失能為意外事故5倍　想靠傷害、醫療險理賠金缺口大

▲民眾多趁年輕開始規劃意外、醫療險等保障型商品。（示意圖／Pexels提供）

記者李蕙璇／台北報導

國人長照、失能險的投保率僅約3%，而導致難以自理生活患者，因疾病造成的比意外事故人數多出5倍，壽險界發現許多民眾認為透過意外傷害、醫療健康險的理賠金應該足夠支撐經濟，但時間愈久愈感受到仍有長期現金流缺口。

衛生福利部統計，全國失能人口中高達44%是年齡介於18至59歲的青壯年族群，因疾病導致失能為意外事故的5倍，顯示失能患者並非多為高齡者或是意外造成，而這也是大眾一般對可能造成失能的兩大迷思，也是許多保戶以為靠意外險、健康醫療險等的保障就已足夠的基礎論點。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴Tim Shields說，2018年360°康健指數調查發現，除了癌症、失智症或阿茲海默症，「失去行動能力」首度入榜，高居國人憂慮健康原因的第三名。

若不幸年輕時失能，後續照護時間長達數十年，加上又是家庭經濟支柱的話，失能對自己和家人損害程度甚巨，影響甚至比高齡失能還要嚴重，因此青壯族群不可忽視失能保障規畫。

邵駿崴表示，目前除了全民健保的基本醫療保障等，國人購買長期看護保險比例仍然偏低的現況下，許多民眾開始考慮在年紀輕、體況佳時用失能扶助保險來分攤失能照護費用，可以透過保單照顧自己和家人的生活。