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孫大千一句「接棒吧！」傳承號令　楊朝偉宣布參選立委

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▲楊朝偉宣布參選立委。

▲楊朝偉宣布參選立委。（圖／擷取自楊朝偉臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

尋求連任失利的桃園市大溪區前市議員楊朝偉，今天於臉書Po出「大千一句『接棒吧！』的傳承號令」內文，宣布參選2020桃園市第六選區立委。楊朝偉臉書也PO出和孫大千的合照，感性表示將以「感恩．承擔」勇敢再出發，為國民黨贏回立委席次。

楊朝偉宣布參選的桃園市第六選區，包含八德區、大溪區、復興區以及中壢區的興仁里、自強里、中正里、中山里、篤行里、仁愛里、仁和里、仁祥里、華勛里、仁德里、中堅里、龍安里等12里。第六選區內眷村林立，長年來被喻為藍營主力票倉，也因此前立委孫大千在該選區，高票連任四屆立委。

未料，二年多前的立委選戰，因選舉大環境不利於國民黨，孫大千在爭取五連霸一戰，以不到千票的差距、在各界大呼意外下，落敗給無黨籍的趙正宇。趙正宇雖是無黨籍、也與黃復興黨部有深厚淵源，但選後與綠營互動頻頻，雖未加入民進黨，但在立院加入民進黨團的運作，被視同綠營立委。▲楊朝偉宣布參選立委。

▲吳敦義抵桃園於市黨部舉辦的「五合一選舉感恩茶會」，楊朝偉到場參加並爭取新住民姐妹支持參選立委。（圖／記者楊淑媛攝）▼楊朝偉臉書宣布參選立委。（圖／擷取自楊朝偉臉書）

▲楊朝偉宣布參選立委。

楊朝偉說，1124選後，經過一陣子的沉澱，想起過去24年來擔任民意代表的點點滴滴，心中滿滿的感恩，感恩家人、感恩朋友、感恩一直支持他的鄉親，也感謝一路相挺的好兄弟孫大千，惺惺相惜的兩人，互相勉勵，同時也不斷地討論著，要如何繼續照顧及服務一路疼惜他們的鄉親，要如何建設發展大溪、復興、八德及中壢，連日來，在多方好友鄉親勸進下，在大千一句『接棒吧!』的傳承號令，決定，再出發！！

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關鍵字：桃園市,第六選區立委選舉,楊朝偉,孫大千

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