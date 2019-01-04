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3小時內3起！陸客從陸港澳帶豬肝、臘腸、雞仔餅遭罰20萬

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▲桃園機場檢疫犬,檢疫犬,。（圖／記者嚴云岑攝）

▲防堵非洲豬瘟，機場加強檢疫。（圖／記者嚴云岑攝）

生活中心／綜合報導

防堵非洲豬瘟，桃園機場3小時內開出3張20萬元罰單！一名中國大陸籍旅客今（4日）天從吉林長春飛抵桃園機場時，被海關發現行李內有一塊45公克的熟豬肝，因此被依違反動物傳染病防治條例規定裁罰。而一名從香港入境的中國大陸籍旅客則因為攜帶660克的臘腸，同樣吃上罰單。另外，一名從澳門入境的中國大陸籍旅客，手提行李內有0.8公斤的雞仔餅遭查獲，也被開罰20萬元。

關務署台北關指出，12時10分許，搭乘中國南方航空公司CZ-3051班機自長春入境的中國大陸籍王姓旅客，未據書面或口頭申報逕擇由第8號綠線（免申報）檯通關，經海關執勤關員攔查後，於手提行李內查獲未申報之含豬肝（0.045公斤）及蘋果、香蕉、柑橘等合計0.673公斤，被依動物傳染病防治條例規定，移送農委會動植物防疫檢疫局開立裁處書，處新台幣20萬整罰鍰。

▲▼民眾入境帶水果被開罰２０萬、帶日幣３０４萬被沒收。（圖／關務署台北關提供）

▲陸客攜帶豬肝及水果入境被開罰。（圖／關務署台北關提供）

14時15時許，搭乘國泰航空公司CX-474班機自香港入境的中國大陸籍邵姓旅客，走免申報檯通關時，經海關執勤關員攔查，於託運行李內查獲臘腸0.66公斤，同樣被依法裁罰20萬元。另外，15時許，搭乘澳門航空NX-610班機自澳門入境的中國大陸籍楊姓旅客，因為手提行李內有0.8公斤的雞仔餅遭查獲，同樣吃上20萬元罰單。

▲▼旅客帶雞仔餅、臘腸入境挨罰20萬。（圖／關務署台北關提供）

▲▼旅客帶雞仔餅、臘腸入境挨罰20萬。（圖／關務署台北關提供）

▲▼旅客帶雞仔餅、臘腸入境挨罰20萬。（圖／關務署台北關提供）

台北關表示，為了防範非洲豬瘟，已加強在機場各區域宣導，甚至在旅客申報櫃檯前利用廣播方式提醒旅客，如果旅客不清楚自己所攜帶的物品是否屬於違規項目，可以經由7號「應申報櫃檯」，詢問海關人員是否可以攜帶入境，以避免受到重罰。

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關鍵字：陸客,非洲豬瘟,防檢局,豬肝,雞仔餅,臘腸

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