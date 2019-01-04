綁萬事達卡　Samsung Pay「嗶」進高捷

▲使用指定Galaxy手機與穿戴裝置的Samsung Pay平台綁定萬事達卡，「嗶」一聲就可輕鬆進出高捷驗票閘門。（圖／記者洪聖壹攝）

記者邱倢芯／綜合報導

隨著萬事達卡(Mastercard)與高雄捷運公司簽訂開放式支付平台合作，今（4）日台灣三星電子宣布，該公司的行動支付Samsung Pay開放支援高雄捷運，即日起民眾或國內外旅客只要在指定Galaxy手機與穿戴裝置的Samsung Pay平台綁定萬事達卡，「嗶」一聲就可輕鬆進出高捷驗票閘門，搭乘捷運遊走高雄各地，見證南台灣熱情與城市風光。

台灣三星企業創新暨商用解決方案事業部副總經理李元榮表示，Samsung Pay為一簡單、安全、隨處可刷的行動支付平台，已在全球24個國家上線，累計超過13億筆交易。

李元榮指出，Samsung Pay不僅以電子錢包自居，更透過各式整合性合作，擴展其應用範圍，讓使用者獲得最佳使用經驗；同時，消費者的每筆交易，如搭乘單趟高捷即可獲得雙倍Samsung Rewards點數回饋，多項紅利、會員獨享機制，建構卓越且完善的服務平台。

現有10家合作銀行的Samsung Pay，今日也同步預告，將於1月22日再加入永豐銀行合作夥伴，以更綿密、更多元的信用卡選擇，提供客戶最佳的行動支付服務。

而Samsung Pay除了信用卡之外，也可綁定簽帳金融卡使用；在通路計畫上，不僅持續擴大實體通路，於特定網站(如三星商城、PChome等)也支援Samsung Pay線上刷卡。而2019年更將以交通卡上線為主要目標，預期將造福更多公車、捷運、和學生族群。

據了解，指定手機包括Galaxy Note9、Galaxy S9/S9+、Galaxy S8/S8+、Galaxy S7/S7 edge、Galaxy S6 Edge+、Galaxy A8/A8+、Galaxy A5(2017)、Galaxy A7(2017)、Galaxy A8(2016)、Galaxy A7(2016)、Galaxy A5(2016)、Galaxy Note8、Galaxy Note 5、Galaxy J7 Pro；穿戴裝置包括Gear S3 、Galaxy Watch。