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高雄夢時代跨年80萬人？網「那台北就800萬了」　高捷：R6出站不到5萬

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▲安心亞夢時代跨年性感熱唱。

▲高雄夢時代跨年／年度最大遷徙 輕軌與捷運瞬間被擠爆。

地方中心／高雄報導

全台開心迎接2019年，高雄市長韓國瑜出席夢時代跨年晚會時表示，這場活動破了3個紀錄，包括現場超過80萬人。對此，根據高雄捷運統計，離夢時代最近的高捷R6凱旋站，截至今天（1日）凌晨0時為止，出站人數為4萬9234人，還不到5萬人。有高雄網友則表示，「高雄如果80萬，台北可能800萬了，而且夢時代那麼小可以塞得下80萬人？」至於台北跨年晚會人潮如何？台北捷運公司表示，截至凌晨2時，台北市政府周邊4站運量為34.6萬人次，比去年少2.6萬人次。

韓國瑜當選後首度以高雄市長身份出席跨年活動，他和夫人李佳芬一起同框放閃，他表示，這場跨年活動突破三項紀錄，第一個是現場超過80萬人，跟其他縣市相比最多；第二個紀錄是「高雄跨年街頭洋溢一片歡笑，我們的高雄鄉親都充滿了熱情，來到我們高雄觀光旅遊兼跨年的好朋友，都可以感受到我們高雄人的熱情」；第三是高雄得天獨厚，在所有縣市跨年當中天氣最好、最溫暖。

▲韓國瑜市長跟夫人一同出席跨年倒數 。（圖／記者地方中心翻攝）

▲▼韓國瑜和夫人李佳芬現身夢時代跨年同框放閃。（圖／記者地方中心翻攝）

▲高雄市長韓國瑜在台上被拱要親吻夫人 。（圖／記者地方中心翻攝）

▼韓國瑜說，夢時代跨年80萬人破紀錄。（圖／記者地方中心翻攝）

▲高雄夢時代跨年將有市長韓國瑜夫妻合唱 。（圖／記者吳奕靖攝）

高雄夢時代跨年派對倒數結束後，大批疏散人潮立即湧現，造成周邊交通大打結，輕軌夢時代站也瞬間被擠爆。高捷公司特別安排工作人員協助旅客上下車，捷運、輕軌已將收班時間分別延長到今晨1時半及2時。

對於韓國瑜喊出現場80萬人，有高雄網友在《ETtoday新聞雲》粉絲團留言表示，「高雄如果80萬，台北可能800萬了，而且夢時代那麼小可以塞得下80萬？我在高雄跨年好幾年了，怎麼看就不可能到10萬吧，太誇張，媒體越來越扯了喔，乾脆直接說2300萬人。」也有人認為，「80萬人？那邊擠得下？」

對此，《自由時報》報導，根據高捷統計，從跨年夜截至今晨0時，R6凱旋站出站人數為4萬9234人。至於去年跨年夜的人潮多少呢？據統計，凱旋站總運量統計至凌晨2時收班，總運量為4萬9272人。

《中央社》則報導，根據北捷資料，截至今晨2時，台北市政府站、台北101／世貿站、象山站和國父紀念館站運量為34.6萬人次，比去年減少2.6萬人次。

▼新年倒數結束，大批人車湧現造成馬路塞爆。（圖／記者洪正達攝）

▲▼ 。（圖／記者洪正達攝）

▼高捷人員引導乘客搭車。（圖／記者洪正達攝）

▲▼ 。（圖／記者洪正達攝）

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關鍵字：高雄捷運,高捷,夢時代,跨年

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