桃園市議會民進黨團發布　團結支持「小英護台灣」

▲桃園市議會民進黨團：「力挺小英」。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

「小英護台灣．我們力挺小英。」桃園市議會民進黨團4日於黨團辦公室召開記者會，針對總統府4資政連署公開呼籲總統蔡英文不要參與2020年總統選戰，表示不認同。黨團總召呂林小鳳與說，小英總統在捍衛台灣的前提下，從不曾在壓力下低頭並強調，台灣不會接受九二共識、一國兩制，此時此刻民進黨要更加團結，支持小英。

呂林小鳳說，我們非常感謝這些資深先進們長期來，為了民進黨的改革、不斷的努力，才會有今天民進黨的中央執政。雖然這次九合一大選對民進黨而言是失敗的，然民進黨更應在此時此刻，尋找失敗的原因，而不是在媒體或網路上不斷的抱怨，不斷的搞分裂，在這個時候應該要更團結、更加的努力，大家在失敗中尋求進步的一面。

而且，小英總統也講出「顧民生、護民主、守主權」的執政目標跟軸心，並代表台灣人民對外強調守住台灣主權、守住民主生活方式的決心，為的就是讓全世界看見台灣人民的意志與堅持。在此艱難的內外政治氛圍下，大家都應該勇敢站出來做小英總統後盾，不能再有黨派之分、顏色之分，也讓全世界看見台灣數十年來所堅守的民主國家觀念及價值。



呂林小鳳也認為，台灣這二年來經濟數據已有好轉、勞工最低薪資也已提升，與民主盟友美國之間的外交關係，也創下數十年來最佳的互動成果。雖然在年金改革上，無法獲得部分民眾認同，但也因小英總統勇於負責的改革決心，執行歷任總統不敢執行的年金改革政策，才讓國家金融秩序得以繼續穩定發展，這都證實小英的勇氣無人能比。

桃園市議會民進黨團召開「小英護台灣．我們力挺小英。」記者會，出席的黨籍議員有：彭俊豪、陳雅倫、余信憲、林俐玲、呂林小鳳、徐景文、黃景熙、鄭淑方、王浩宇、陳榮基、黃家齊等，而力挺小英的行動係由徐景文發起。