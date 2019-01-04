神力女超人蓋兒加朵代言　All-in-One筆電ASUS Zen AiO 27上市

▲神力女超人蓋兒加朵代言All-in-One筆電ASUS Zen AiO 27。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩宣布在2018台北國際電腦展(COMPUTEX)中首次登台亮相，以及同樣由好萊塢知名女演員—蓋兒加朵(Gal Gadot)擔任系列產品品牌大使的ASUS Zen AiO 27整合式全功能All-in-One電腦，即日起正式在台上市。

全新ASUS Zen AiO 27搭載第八代Intel® Core™ i7處理器、16GB DDR4記憶體與電競級NVIDIA® GeForce® GTX1050獨立顯示卡，不僅可以輕鬆處理圖片/影像編輯，還可完成3D影像渲染等密集繪圖應用，再加上2TB傳統硬碟(HDD)，搭配256GB PCIe®固態硬碟(SSD)的雙儲存裝置，除了提供使用者海量儲存空間，還能快速啟動系統、載入應用程式，主打可以完成強大多工的運算體驗。

配備27吋4K UHD(3840 X 2160) NanoEdge多點觸控顯示器的ASUS Zen AiO 27，除了內建獨家校色技術(Delta<2.0)，還可提供色彩精準度微調與均勻度補償，讓使用者在調校顯示器亮度、色彩一致性時更簡單便利，還通過原廠Pantone®認證，呈現栩栩如生、清晰銳利的高畫質影像。

此外，全新ASUS Zen AiO 27另內建與國際音響大廠「Harman Kardon」共同合作調校的先進音訊技術、4組16瓦特的立體揚聲器，以及300cc超大音室，不僅能詮釋純淨音質與豐富音域，還可傳遞近原聲、不失真的均衡音場，搭配HDMI輸入功能，也可外接筆記型電腦、個人行動裝置、遊戲主機或電視機上盒，既適合內容創作者與繪圖專業人士工作使用，也可以成為家庭娛樂中心首選。

ASUS Zen AiO 27揉合創新科技與極致品味的，採用無縫一體式結構，搭配細緻的深海藍金屬髮絲紋點綴，以及玫瑰金飾邊基座相互映襯，完美體現精湛工藝美學，除了令人無限驚豔的時尚外型，全新ASUS Zen AiO 27也處處可見其設計巧思，不僅將所有系統組件安裝在底座，讓螢幕更顯纖薄，其符合人體工學的支架，還可依喜好直覺調整傾斜角度，讓使用者擁有舒適的瀏覽體驗，再加上貼心內建的Qi無線充電板，還能為支援此功能的裝置進行充電，建議售價為新台幣68,900起。