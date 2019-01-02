連2天不斷電　華碩新一代全螢幕電力怪獸開賣

▲華碩新一代全螢幕電力怪獸ASUS ZenFone Max (M2)開賣。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩今天（2日）宣布，旗下ZenFone Max系列，推出內建4000mAh超大電力、可連續使用2天也不會斷電的新一代全螢幕電力怪獸—ASUS ZenFone Max (M2)，從即日起在全台各大電商平台同步上架，並在中華電信獨家首賣。

華碩全新的ASUS ZenFone Max (M2)，延續電力怪獸的優異電力，內建4000mAh超大電力，讓用戶可以在不用充電之下，連續使用2天都不斷電，外型走輕盈又時尚的金屬機身，配備最高3GB記憶體，搭載14奈米製程的高通驍龍632處理器，處理速度比前一代驍龍626還要快40%，並且可以在不影響電池壽命的前提下，以超低耗電量完成行動運算體驗，方便同時執行多個應用程式或遊戲。

新一代ASUS ZenFone Max (M2)，內建6.3吋HD+ (1520 x 720)全螢幕，同時擁有高達88%的螢幕佔比，視野更寬廣開闊，再加上頂級五磁喇叭與NXP智慧型擴音機相輔相成，還可提升音量、延伸低頻及減少失真，呈現強勁、細緻且如流水般純淨無瑕的澄澈音質。

至於消費者最在意的拍照功能，全新ASUS ZenFone Max (M2)搭載AI智慧雙鏡頭，其中包括一組採用f/1.8大光圈的1300萬畫素高解析主鏡頭，以及一組景深鏡頭，可針對不同環境和主題進行場景偵測，搭配「相位對焦(PDAF)」、「電子防手震 (EIS)」等先進技術，還能拍照穩定不失焦，建議售價為新台幣6,990元。

華碩宣布從即日起在全台華碩行動通訊專賣店，以及ASUS Store / momo購物網 / PChome 24h購物 / Yahoo奇摩購物中心 / 蝦皮商城 / 神腦線上購物等各大電商平台同步上架，也將在中華電信獨家首賣，搭配指定資費，手機只要台幣0元起。

此外，1月31日以前至上述通路購買，還可獲得限量早鳥禮「32GB記憶卡」(贈完為止)；2/28日以前至官方活動網站完成線上登錄，還有機會再抽「OSIM 8變小天后」按摩沙發(市價NT$ 59,800，共10名)。