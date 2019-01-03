旗艦筆電AERO 15導入AI　技嘉CES秀智能創新產品

▲技嘉前進2019年美國CES消費電子展。（圖／技嘉提供）

記者姚惠茹／台北報導

2019年美國CES消費電子展下週將在拉斯維加斯登場，技嘉宣布今年將展示主機板、顯示卡、個人電腦及雲端設備等創新產品，主打以智能世代的關鍵解決方案，展示實際導入AI技術的產品，像是運用人臉辨識技術的智慧看板，以及具智能辨識系統的AERO 15。

今年在創新前線的CES現場，技嘉呼應大會議題，展示智能世代的關鍵解決方案，針對引爆下個世代的5G、AI、AIoT、雲端運算等前瞻性科技，推出豐富的創新成果，包含液態冷卻、雲端儲存、AI訓練、人臉辨識的解決方案，以及運用AI技術的筆記型電腦，協助使用者無縫接軌前瞻科技，掌握智能世代的決勝關鍵。

▲技嘉將在2019 CES展示雲端設備。（圖／技嘉提供）

技嘉表示，邁入智能世代的關鍵技術，在於機器如何大量記錄歷程、軌跡和行為，並且不斷學習、演算，發展出具判斷能力且有商業價值的「資料經濟」，因此技嘉這次在CES就以創新的技術、完善的產品線，為用戶規劃客製解決方案。



其中，為解決高密度運算時，因硬體高熱、耗能衍生出的問題，技嘉展出的全新第二代兩相浸泡式液冷運算系統(Two-Phase Liquid Immersion Cooling)，能打破傳統氣冷散熱的物理限制，降低高效運轉下的零組件溫度，避免系統過熱而不堪負荷，並且相較於前代設計，二代液冷系統則在更迷你的尺寸上，展現更佳優化的浮點運算數，並達到絕佳的能源使用效率，為高負載運算需求提供優質解決方案。

▲技嘉展出的全新第二代兩相浸泡式液冷運算系統。（圖／技嘉提供）



另外，如何安全、有效率地建設專屬資料庫，也是智能轉型的一大難題，對此，技嘉與希瑞科技(Bigtera)合作的全方位儲存解決方案，能納管既有儲存媒體，並支援市場絕大部分存儲類型 (SAN, NAS, Object, File)，提供企業用戶簡化管理、降低建置成本的新世代儲存架構，透過這項技術，使用者將能彈性組合、分配既有的儲存資源，無痛轉型智能企業。

資料庫就位後，適時導入AI技術協助企業模型化、系統化，則進入智能轉型的重要環節，因此技嘉結合工研院為現行深度學習訓練系統(DNN Training System)所開發的AI訓練解決方案，以強悍的運算效能和人性化的操作介面，提供方便且有效率的自建AI環境，改善訓練模型的準確率，降低AI訓練時間，是企業引進智能化專案、提升生產力的最佳選擇。

▲技嘉展示具智能辨識系統的旗艦筆電AERO 15。（圖／技嘉提供）

技嘉表示，在今年的CES中，也可以看到實際導入AI技術的產品，像是運用人臉辨識技術的智慧看板，以及具智能辨識系統的AERO 15，其中，適用於商務人士、設計師、電競玩家的旗艦筆電「AERO 15」，除了高端的核心配置，釋放最完整的使用效能外，更搭載Microsoft Azure AI技術，是全球第一台能主動偵測使用情境、學習使用者習慣後，經由AI切換出最佳效能配給的筆記型電腦。

「AERO 15」全面優化使用者工作環境與遊戲性能，彈指間即可享有「人機一體」的流暢體驗，這些智能辨識系統的應用，恰好也呼應CES的精髓，那就是讓未來科技的創新與突破，不在於生硬冰冷的裝置，而是能真正的人機合作，創造靈活、人性化的生活應用。