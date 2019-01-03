　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

旗艦筆電AERO 15導入AI　技嘉CES秀智能創新產品

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲旗艦筆電AERO 15導入AI　技嘉CES秀智能創新產品。（圖／技嘉提供）

▲技嘉前進2019年美國CES消費電子展。（圖／技嘉提供）

記者姚惠茹／台北報導

2019年美國CES消費電子展下週將在拉斯維加斯登場，技嘉宣布今年將展示主機板、顯示卡、個人電腦及雲端設備等創新產品，主打以智能世代的關鍵解決方案，展示實際導入AI技術的產品，像是運用人臉辨識技術的智慧看板，以及具智能辨識系統的AERO 15。

今年在創新前線的CES現場，技嘉呼應大會議題，展示智能世代的關鍵解決方案，針對引爆下個世代的5G、AI、AIoT、雲端運算等前瞻性科技，推出豐富的創新成果，包含液態冷卻、雲端儲存、AI訓練、人臉辨識的解決方案，以及運用AI技術的筆記型電腦，協助使用者無縫接軌前瞻科技，掌握智能世代的決勝關鍵。

▲旗艦筆電AERO 15導入AI　技嘉CES秀智能創新產品。（圖／技嘉提供）

▲技嘉將在2019 CES展示雲端設備。（圖／技嘉提供）

技嘉表示，邁入智能世代的關鍵技術，在於機器如何大量記錄歷程、軌跡和行為，並且不斷學習、演算，發展出具判斷能力且有商業價值的「資料經濟」，因此技嘉這次在CES就以創新的技術、完善的產品線，為用戶規劃客製解決方案。
 
其中，為解決高密度運算時，因硬體高熱、耗能衍生出的問題，技嘉展出的全新第二代兩相浸泡式液冷運算系統(Two-Phase Liquid Immersion Cooling)，能打破傳統氣冷散熱的物理限制，降低高效運轉下的零組件溫度，避免系統過熱而不堪負荷，並且相較於前代設計，二代液冷系統則在更迷你的尺寸上，展現更佳優化的浮點運算數，並達到絕佳的能源使用效率，為高負載運算需求提供優質解決方案。

▲旗艦筆電AERO 15導入AI　技嘉CES秀智能創新產品。（圖／技嘉提供）

▲技嘉展出的全新第二代兩相浸泡式液冷運算系統。（圖／技嘉提供）
 
另外，如何安全、有效率地建設專屬資料庫，也是智能轉型的一大難題，對此，技嘉與希瑞科技(Bigtera)合作的全方位儲存解決方案，能納管既有儲存媒體，並支援市場絕大部分存儲類型 (SAN, NAS, Object, File)，提供企業用戶簡化管理、降低建置成本的新世代儲存架構，透過這項技術，使用者將能彈性組合、分配既有的儲存資源，無痛轉型智能企業。

資料庫就位後，適時導入AI技術協助企業模型化、系統化，則進入智能轉型的重要環節，因此技嘉結合工研院為現行深度學習訓練系統(DNN Training System)所開發的AI訓練解決方案，以強悍的運算效能和人性化的操作介面，提供方便且有效率的自建AI環境，改善訓練模型的準確率，降低AI訓練時間，是企業引進智能化專案、提升生產力的最佳選擇。

▲旗艦筆電AERO 15導入AI　技嘉CES秀智能創新產品。（圖／技嘉提供）

▲技嘉展示具智能辨識系統的旗艦筆電AERO 15。（圖／技嘉提供）

技嘉表示，在今年的CES中，也可以看到實際導入AI技術的產品，像是運用人臉辨識技術的智慧看板，以及具智能辨識系統的AERO 15，其中，適用於商務人士、設計師、電競玩家的旗艦筆電「AERO 15」，除了高端的核心配置，釋放最完整的使用效能外，更搭載Microsoft Azure AI技術，是全球第一台能主動偵測使用情境、學習使用者習慣後，經由AI切換出最佳效能配給的筆記型電腦。

「AERO 15」全面優化使用者工作環境與遊戲性能，彈指間即可享有「人機一體」的流暢體驗，這些智能辨識系統的應用，恰好也呼應CES的精髓，那就是讓未來科技的創新與突破，不在於生硬冰冷的裝置，而是能真正的人機合作，創造靈活、人性化的生活應用。

ET快訊
分手前收到牛仔衣...4年後她驚見口袋藏「秘密紙條」淚崩
12星座「真愛曝光！」　天秤今年要吃回頭草了
2月大被父潑酸「臉融化」只因是女孩　她復仇：活得比誰都幸福

關鍵字：CES,技嘉,筆電,AERO 15,主機板,顯示卡,雲端設備

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

旗艦筆電AERO 15導入AI　技嘉CES秀智能創新產品

廉價手機自爆　60歲男子睡夢中喪命

20款App被爆偷傳用戶資料給臉書！Spotify、Skyscanner都入列

中磊前進美國CES　秀AIoT及M-IoT智慧物聯網解決方案

蘋果新專利曝光！iPhone未來有望推出摺疊款

HTC U11+降3千搶新年換機潮　外媒評最超值旗艦機

新年換新機　中華電iPhone XS Max、iPhone XR舊換新最高省28,000元

2天不斷電　華碩全螢幕電力怪獸ZenFone Max(M2)開賣

5鏡頭Nokia 9可望1月亮相　進光量多10倍、低光源拍攝沒問題

李小龍經典作品重現　4K HDR數位版iTunes登場

伍佰五月天合體飆《挪威的森林》　阿信吃醋：他們變得比較聽話

借錢遭拒健身教練狂毆女友10拳 她鼻血狂噴淚訴：此生最恐怖...

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

長腿聖誕正妹開唱秒爆衣！　 科技廠餐會網友狂問：缺人嗎？

全球跨年煙火7分鐘一次看！　紐約情侶「彩帶雨」擁吻迎2019

王嘉爾興奮喊：我贏了 萌娃無反應..敷衍回「我的媽」

愛犬遭打斷腿...還要養百歲臥床父 他咬牙花5萬救：實在不忍心...

紅燈前煞車突失靈快要追撞　司機大膽逆向閃車！無傷亡

周孝安神復合…李京恬控瘋狂偷吃！　1天前才分手「難怪你不願公開我」

旗艦筆電AERO 15導入AI　技嘉CES秀智能創新產品

廉價手機自爆　60歲男子睡夢中喪命

20款App被爆偷傳用戶資料給臉書！Spotify、Skyscanner都入列

中磊前進美國CES　秀AIoT及M-IoT智慧物聯網解決方案

蘋果新專利曝光！iPhone未來有望推出摺疊款

HTC U11+降3千搶新年換機潮　外媒評最超值旗艦機

新年換新機　中華電iPhone XS Max、iPhone XR舊換新最高省28,000元

2天不斷電　華碩全螢幕電力怪獸ZenFone Max(M2)開賣

5鏡頭Nokia 9可望1月亮相　進光量多10倍、低光源拍攝沒問題

李小龍經典作品重現　4K HDR數位版iTunes登場

中職／不只黃浩然　富邦悍將再找日職投捕教練

近期9出賽8進球送3助攻　亞洲一哥孫興慜平均124分鐘就進球

習近平5點原則籲「中國人不打中國人」　蔡英文回4個必須、2不接受

100小時刺滿全身！　小賈斯汀再升級「愛妻紋身」刺到臉上

飛飛翔翔快4歲了！黑人親筆畫「超Q生日禮物」　小亨堡目睹服了：好厲害

中學五人制／竹縣三校因比賽認識　相互打氣盼能多交流提升

副總偷人妻！鴻海調查全案沒以私犯公　聲明：盼三方應儘快解決

富二代脫離家族創業　成功翻轉上海晉升百億富豪

成功轉型下游太陽能模組市場　元晶12月營收創半年新高

旗艦筆電AERO 15導入AI　技嘉CES秀智能創新產品

睡著妹老公曝光！從網路認識　超高明「追愛行動」娶走汽修廠千金

3C家電熱門新聞

HTC U11+降3千搶新年換..

2019第一糗！華為用iPho..

5鏡頭Nokia 9可望1月亮..

中華電舊換新iPhone最高省..

技嘉CES秀AI旗艦筆電AER..

蘋果新專利　iPhone未來有..

蘋果今年令人期待新產品　iPh..

華碩全螢幕電力怪獸ZenFon..

想在YouTube搜到A片？請..

Spotify等20款App　..

廉價手機自爆　60歲男子睡夢中..

中磊CES秀AIoT及M-Io..

華為新手機曝光 P系列旗艦機　..

愛瘋Xs Max使用一週心得

更多熱門

相關新聞

中磊CES秀AIoT及M-IoT智慧物聯網解決方案

中磊電子（5388）今天（2日）宣布，即將在1月8日到11日在美國拉斯維加斯舉辦的CES 2019消費電子大展，秀出新世代AIoT及M-IoT智慧物聯網解決方案，包括具影像辨識的高階網路攝影機、多功能物聯網閘道器，以及M-IoT感測器等技術應用。

CES下周登場聚焦5G、AI　

筆電突爆炸　機警少年及時滅火

LG家用膠囊啤酒製造機2019面世

竊電設礦場狂挖虛擬貨幣　13嫌平安夜被逮

讀者迴響

發燒話題

習近平 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王祖賢 普悠瑪內幕 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

國中女初經穿血褲上課　被笑到淚崩

分手收牛仔衣淚崩　4年後她才知口袋內藏「秘密紙條」

28歲存款280萬　鄉民：是魯蛇

友達要滿了！12星座「真愛曝光了」

印度女孩2月大被狠父潑酸毀容「只因性別」

男大生遭開2槍亡　友出面還原真相

偷吃鴻海副總被曝光！她：好想殺死老公

夜遊八卦山同伴嚇逃　他下秒一瞥急掉頭

隋棠1歲女兒「長髮披肩+大眼」萌翻

世界第3毒現蹤七星潭　被螫恐致命

信用卡10年最慘　神人公開4組合

張婷婷公開親生兒：我不是死人妖

Angelababy剪狗啃瀏海！

「婚禮主唱小三」演唱影片遭洗版　停止所有演出

沈月「無P圖真面目流出」！全身打回原形…網一看傻了

更多

最夯影音

更多

伍佰五月天合體飆《挪威的森林》　阿信吃醋：他們變得比較聽話

借錢遭拒健身教練狂毆女友10拳 她鼻血狂噴淚訴：此生最恐怖...

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

長腿聖誕正妹開唱秒爆衣！　 科技廠餐會網友狂問：缺人嗎？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面