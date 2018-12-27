看電視筆電突然爆炸起火　12歲少年「淡定」拿出滅火器撲滅

記者李忠憲／彰化報導

筆電切勿長時間充電，以免爆炸！溪湖陳姓男子27日PO網稱，自家老舊筆電因長時間充電未拔插頭，竟突然爆炸起火，所幸小孩機警用滅火器及時滅火。他提供事發影片讓不少網友嚇呆，提醒大家充電性電器最好不要長時間過充，也拿出火險理賠通知，呼籲民眾應該保火險及安裝住家警報器，保障生命財產安全。

▲電視機旁的筆電突然爆炸起火。（圖／東森新聞）

10月21日上午近中午時，家住溪湖的陳姓男子利用周日放假，還在自家樓上睡覺，12歲兒子和8歲女兒在一樓客廳看電視。豈知，在電視機前桌上的筆電竟突然「碰」一聲巨響，接著起火燃燒，小女孩嚇到大叫，躲到一旁。

▲12歲少年機警拿滅火器滅火。（圖／東森新聞）

▲桌面可見當時起火燒焦痕跡。（圖／東森新聞）

陳先生說，大兒子十分勇敢且機警，立刻到門外拿滅火器進門滅火，筆電雖又再度爆炸，但最後順利熄滅火勢，且住家警報器也有發揮作用，沒有造成更大的損失及人員傷亡，是不幸中之大幸。

他表示，起火的筆電使用已10年，可能是使用副廠電池，加上都沒拔過電源，長時間過度充電下才會爆炸起火。他把過程po網，希望提醒民眾住家安裝警報器及準備滅火器的重要性，充電性電器也不要長期充電，以免發生類似意外。