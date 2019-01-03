麥當勞女店員是「拳擊手」！　男客沒吸管暴走動粗…一秒被痛宰

▲佛州麥當勞男客找碴攻擊店員，反被痛打一頓。（圖／翻攝Facebook／Kinie Biandudi）



記者王致凱／綜合報導

美國佛羅里達州一名遊民男子泰勒（Daniel Taylor ），跨年夜當天因為麥當勞沒有吸管而暴走，甚至至氣到向身材嬌小的女店員動粗。沒想到，麥當勞女店員正好學過拳擊，立刻揮拳將他痛扁一頓，直到其餘店員介入為止。據悉，泰勒在元旦當日被捕，遭控2項傷害罪嫌；而店經理也力挺員工自衛，並沒有將女店員解雇。

福斯新聞網（Fox news）報導，這起事件發生在佛州坦帕附近的聖彼得斯堡（St. Petersburg）。從影片可見，泰勒粗暴地抓住女店員亞斯敏•詹姆斯（Yasmine James）衣領，矮對方一顆頭的詹姆斯差點就被拖出櫃台。

詹姆斯雖然領口被抓，但也不甘示弱，隨即左手扣住對方衣領，右手則以重拳朝他頭部揮擊。畫面可見，詹姆斯出手的速度更快，讓泰勒根本沒有還手的餘地，只能不斷挨打，直到其他店員趕來將兩人分開為止。泰勒大喊要求經理將女子開除，詹姆斯則回嗆，「不，你才會被抓去坐牢。」

另據《華郵》、《USA TODAY》報導，聖彼德斯堡市議會上月決議將在2020年前逐步禁用塑膠吸管，未來顧客用餐時若需要吸管，必須主動向商家提出。12月31日事發當天傍晚6時50分左右，泰勒點完餐後發現沒有吸管可拿，又走回櫃台對女店員詹姆斯飆罵；詹姆斯告知他法律規定禁止在公共區域放置吸管，但泰勒卻激動大喊「才沒有這種法律」，最後演變成肢體糾紛。

據悉，鬧事的泰勒最後被店員架出店外，過程中還踢傷另一名女店員腹部，但卻在警方到場前逃逸。警方於元旦當天找到現年40歲的泰勒，並依兩項傷害罪嫌將他逮捕，目前關押在皮尼拉斯郡監獄（Pinellas County Jail）候審。

上傳這段影片的臉書用戶Kinie Biandudi在貼文中寫道，「就只是為了一根吸管…年輕女子說他曾打過拳擊」。她補充說，「在這場衝突之後，他還一度闖到櫃台後面，想找經理幹架。」

「亞特蘭大黑色之星」網站（Atlanta Black Star）則引述詹姆斯的說法。詹姆斯受訪時表示，自己其實沒有參與過專業的拳擊訓練，但因為家庭裡有些成員懂得拳擊，表哥也曾交過他一些專業拳擊的技巧，自己耳濡目染下，也懂得一點防身技巧。