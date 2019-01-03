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國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

這是誰？爸爸剃掉大鬍子　女娃皺眉定格15秒萌翻一票網友

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國際中心／綜合報導

美國亞利桑那州一名留著鬍子的父親巴提茲（Jeremy Batiz）在2018年年底作出重大決定，就是將滿口大鬍子剃掉。巴提茲14個月大的女兒艾蜜莉亞（Amelia Batiz）看到沒有鬍子的爸爸後，當場定格皺眉，完全認不出這位「陌生男子」是誰，呆看爸爸的表情萌翻一票網友。

據Daily Mail報導，32歲的巴提茲於土桑市（Tucson）擔任締約官，自成年後大部分的時間都是留著鬍子。他的妻子索菲亞（Sofia Batiz）表示，只看過一次丈夫沒有鬍子的時候，當時也不知道他會刮掉鬍子。

身為專業攝影師的索菲亞意外錄下這一幕，巴提茲刮完鬍子從浴室走出來對鏡頭挑眉後，坐在14個月大的女兒艾蜜莉亞面前和她玩遊戲。殊不知，艾蜜莉亞看到沒有鬍子的爸爸後，當場定格約15秒之久，隨後皺眉並露出「這是誰」的表情，最後甚至逃離沙發向媽媽求助。

▲▼巴提茲（Jeremy Batiz）自女兒出生以來都是有鬍子的狀態。（圖／翻攝自Facebook／Sofia Batiz）

▲巴提茲（Jeremy Batiz）自女兒出生以來都是有鬍子的狀態。（圖／翻攝自Facebook／Sofia Batiz

報導指出，艾蜜莉亞過了半天還是認不出自己的爸爸，儘管被爸爸帶著做日常的活動，如做家事及收郵件，仍抱持懷疑的態度。直到巴提茲開始念女兒最喜歡的故事書後，艾蜜莉亞才卸下心防，認出這就是爸爸。

索菲亞表示，「巴提茲看起來年輕10歲，兒子也說爸爸看起來像個大學生」，丈夫自女兒出生以來，都一直是有鬍子的狀態，因此當鬍子消失時，女兒完全認不出爸爸，但熟悉一段時間後，兩人又繼續黏在一起了。

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關鍵字：刮鬍子,陌生人,北美要聞

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