桃園市中壢國小日式宿舍群「網路命名」　246件投稿

▲票選中壢國小日式宿舍群名稱拿好禮 。（圖／桃園市文化局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市中壢國小日式宿舍群命名活動「網路命名投稿」，共有246件提案。經委員評選出5件，即日起至1月14日止，邀請民眾票選出你心中的第1名，並抽出10名幸運兒獲得精美禮品，行動支持文化場館。

中壢國小日式宿舍修復工程已暫告一段落，正緊鑼密鼓籌備開館營運，並辦理本次命名活動，以落實公民參與，汲取市民創意，桃園市政府文化局邀請專家學者於12月27日辦理第1階段評選會議，針對命名提案，依據創意度、易記熟度、意涵說明，由每位評選委員分別圈選10件作品，經過3輪票選評選出「壢小故事森林」、「中壢共學堂」、「瀝1917」、「壢小森林屋」、「中壢澗學館」等5件，進入第二階段-線上投票選活動。

▲經翻修後古色古香的中壢日式宿舍。（圖／桃園市文化局提供）

線上投票選活動，即日起至1月14日截止，最終結果將以第一階段評選分數(40%)加第二階段票選分數(60%)合計。總分最高者，將作為中壢國小日式宿舍群命名依據。市民依活動辦法成功投票者，皆可參加抽獎活動，以電腦隨機選出幸運兒10名，獲得「$100元7-11禮券(或同等品)」與「中壢國小日式宿舍榻榻米的家繪本書+手提袋1套」。

歡迎市民朋友參與命名投票選活動，作為送給百年老宿舍重生為地方文化館的賀禮與祝福，共寫中壢城市故事，共創美好中壢。【活動網址：https://sites.google.com/view/ty-clstoryhouse、投票網頁：https://goo.gl/forms/otwA2nbAv7SAVsMo1】