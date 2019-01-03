零點壹壹咖啡活力飲品上市　跨世紀最新科技天然養生

文／時尚家居

韓國瑜當選高雄市長，身邊有很多加分的助選員，藝人沈玉琳也算是其中之一，沈玉琳和韓國瑜至少拍了3集網路節目，每一集點閱率都破表，也讓韓國瑜在網路聲勢大漲，造成轟動，沈玉琳因此代言邀約不斷,日前在台北晶華酒店出席零點壹壹產品發表會。

記者會上沈玉琳的風趣幽默帶來了現場的歡樂氣氛，也傳遞零點壹壹的元氣活力，沈玉琳表示，現代人工作忙碌，在打拼理想的過程中，別忘了珍惜身邊的家人，多保健身體。

零點壹壹生技股份有限公司於台北晶華酒店舉辦零點壹壹產品發表記者會，原料使用台灣本土特選香蕉、嚴選無農藥茶葉等成分，並搭配跨世紀最新技術，創立活力飲品「零點壹壹茶」。

零點壹壹活力飲品 於TFDA認證食品檢驗單位與TAF認證實驗室做的食品安全檢驗報告中顯示，「零點壹壹」無重金屬、無添加西藥、無農藥殘留、無大腸桿菌、無塑化劑，符合現代人追求的飲品。

零點壹壹生技股份有限公司董事長林芳綺表示，「零點壹壹咖啡」將於今年一月中旬推出，可依個人喜好選擇烏龍茶或咖啡，不同風味全面滿足消費者的需求，期望透過與全台經銷通路的合作，提供高科技活力飲品，有充沛的能量，顧家顧身體。

若民眾想購買零點壹壹茶，目前台灣已有上百家藥局和餐廳與零點壹壹合作，民眾可至實體店面選購，或線上填寫訂購單購買，預計今年一月中零點壹壹咖啡上市時，零點壹壹官網同步開放網路銷售。

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