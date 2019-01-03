防治C肝刻不容緩　市府、柳營奇美醫院開設特別門診

▲台南市衛生局配合衛福部C肝防治計畫，與柳營奇美醫院合作開辦下營醫療C型肝炎特別門診，市長黃偉哲表示市府致力肝病防治，期望讓肝病患者早期發現，早期治療。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市衛生局配合衛福部C肝防治計畫，與柳營奇美醫院合作開辦醫療C型肝炎特別門診，1月3日在下營衛生所舉行階段性成果發表會，台南市長黃偉哲表示，台南市2017年有816人因為肝癌而死亡，不可謂不多，因此市府－直以來致力於肝病的防治，期望讓肝病患者早期發現，早期治療。

黃偉哲市長指出，現今C肝已有新的治療方法，且治癒率達到99％，特別呼籲患者千萬不要諱疾忌醫，因為「有健康的肝，才有彩色的人生」，並承諾市府一定會全力守護全體市民的健康。

為幫助市民遠離肝病威脅，衛生局與柳營奇美醫院合作，1月起每週四上午9時-12時，於下營衛生所開設C型肝炎特別門診，突破以院診療的方式，由專業團隊主動駐診，將醫療資源送入偏鄉，自開診以來共有233人參與篩檢，其中33位患者符合目前C型肝炎口服藥物給付條件，經治療有28位患者已完全康復，不再受C肝病毒威脅，完成治療率高達96.5％，成效卓越。

柳營奇美醫院院長黃順賢表示希望未來能藉由下營治療C肝成功的經驗，繼續擴展C型肝炎特別門診至其他區，落實政府的美意同時也治療更多的C肝患者，現場獲得中央健康保險署南區業務組副組長林純美表全力支持。

衛生局說明以往C肝治療以注射干擾素為主，但干擾素的治療過程讓患者覺得相當不舒服，即便各大醫院努力協助治療，C肝的患者得到治療仍相當有限，衛生福利部於2017年1月開始給付C肝口服抗病毒藥物，療程僅3個月，且治癒率可高達97-99％，因此衛生局開始積極找出符合C肝給付條件之患者就醫治療，2017年陸續與台南市肝病防治協會合作，辦理C型肝炎病毒量檢測活動，利用檢測找出符合給付資格患者，轉介至醫療院所用藥。

另外為減少交通距離帶來的就醫障礙，2018年度也協調台南市立醫院及柳營奇美醫院分別於六甲區、下營區開設C肝特別門診，亦在六甲區針對未曾參與過行動醫院之民眾，辦理「肝炎篩檢計畫」，檢測C肝抗原以找出更多患者接受治療，配合國家政策，全力轉介C肝患者接受口服藥治療，以期許於2025年達到根除C肝之目標。

為讓大家知道其實治療C肝並不困難，今日亦邀請康復民眾現身說法，50多歲的郭女士表示，經過治療後，覺得有睡得比較好，下營C肝特別門診讓她覺得很便利。