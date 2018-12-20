為營養午餐刪蘭陽戲劇團預算？　林姿妙交接小組：絕無此事

▲有網友認為議員刪蘭陽戲劇團（上圖）千萬補助預算，是為新縣長林姿妙免費營養午餐與免學雜費政見找財源，林姿妙交接小組召集人曾成陽強調「絕無此事」。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣議會14日刪除蘭陽戲劇團1千180多萬元補助預算，有網友認為與是為新縣長林姿妙中小學免費營養午餐與免學雜費政策找財源有關。林姿妙交接小組召集人曾成陽強調「絕無此事」，林姿妙未上任，對縣府預算狀況還不了解；至於蘭陽戲劇團的未來，待交接上任再作研究。

台灣第一個公立歌仔戲團，創立26年的蘭陽戲劇團，面臨斷炊解散窘境！宜蘭縣政府編列約1千180萬元的補助預算，14日在議會聯席會二讀時，議員認為戲劇團定位不明、人才流失，發展受到侷限，預算遭到刪除，2019年恐面臨解散命運。文化局說，現階段戲劇團還不考慮解散，將與團員研商，想辦法找尋其他營運模式。

針對此事，有網友PO認為議會是為了要幫林姿妙的政策找財源，批評重要文化資產不如營養午餐，網友們也質疑難道宜蘭人只要營養午餐吃到飽，其他文化的東西都不要？

「絕無此事！」林姿妙交接小組召集人曾成陽說，林姿妙還未上任，對預算都還不清楚，議會刪除預算也不是林姿妙可以要求的，絕對跟免費營養午餐及免學雜費政策無關。

據了解，新縣長林姿妙全縣中小學免費營養午餐及免學雜費政見，如要辦理每年需各編列2點8億元、1點4億元，即每年要共要4點2億元。而目前新年度預算已進入二讀，林姿妙要兌現政見，就應在預算三讀會時，由議員提案增列預算；若來不及，就得等到2019年縣議會臨時會辦理追加預算，或者是從其他公務預算勻支。