杜特蒂又暴走了…嗆基督教「三位一體」很傻　無視全國88％信徒

▲菲律賓總統杜特蒂。（資料照／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

一向可無遮攔的菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte），29日再度發言嘲笑基督宗教信仰，激怒大多數為天主教徒的菲律賓國民。杜特蒂在基達帕萬市（Kidapawan）一場演說中表示，基督教義中的「三位一體論」很蠢，認為上帝只有一個，「不能把神一分為三。」

根據「Rappler」網站報導，杜特蒂批評基督教義中有關「聖父」、「聖子」和「聖靈」的「三位一體論」。他用他加祿語和英語表示，上帝只有一位，把上帝一分為三很蠢；杜特蒂又提到，耶穌基督只不過是「普通人」，因為他讓自己被人釘在十字架上。

杜特蒂用他加祿語向聽眾說，「你們的神被釘在十字架上，他X的，多麼平凡無奇阿。如果我是上帝，你們能把我釘上十字架嗎？X他媽。我講給他們聽，閃電搞定一切，燒光這些不信的人就好了。」

報導指出，耶穌基督死亡和復活是基督宗教最核心的教義之一，基督徒相信，耶穌透過犧牲自己，拯救全世界脫離罪惡。這已經不是杜特蒂第一次公開批評基督信仰，他過去也曾否認聖人的地位，稱他們是「笨蛋」和「酒鬼」，並曾批評上帝是「蠢蛋」，但隨後又「向上帝道歉」。

菲律賓過去曾受西班牙人和美國殖民，基督宗教至今仍是全國主流信仰。根據CIA《世界概況》，全菲約有80.6％的民眾信仰羅馬天主教，另有8.2％的民眾信仰新教。