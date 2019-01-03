兩岸關係緊張　柯文哲：經濟、國防不行也無法上牌桌叫牌

記者陳家祥／台北報導

大陸國家主席習近平2日發表《告台灣同胞書》40週年紀念重要談話，提出5項對台原則，也對於九二共識有了新的解釋；總統蔡英文則回，絕對不會接受一國兩制，這是台灣共識。對於未來台灣是否應停用九二共識說詞？柯文哲說，重要的還是增強自己實力，「勿恃敵之不來，是吾有以代之」，談判桌上、國際場合還是實力原則，如果我們自己經濟不行、國防不行，也沒有辦法上牌桌跟人家叫牌。

針對習近平的談話，柯文哲3日表示，「我們只能說我們了解他的立場，不過我還是堅持兩岸關係是五個互相，互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作，還有一個互相諒解，大概這樣」；柯說，坦白講，他（習近平）只是表達他的立場，雙方都有立場有堅持，所以才需要去協調。

但柯文哲也提到，昨天他們（大陸）對九二共識有更清楚的定義，「不過我也覺得這還是沒有被台灣主流民意接受，所以還是那句話，離心靈契合還有點距離」；至於是哪部分發言不被台灣主流民意接受？柯說，整個大意上都無法被台灣接受。

至於習近平表態要邀請各政黨、各勢力代表共商兩岸和平發展，柯文哲先是笑說，「不會是我吧」，接著表示，大家有善意、有交流才有辦法突破僵局，如果大家開始叫牌越叫越兇、越叫越僵，「我看很難...局面只會越來越差。」

▲柯文哲。（圖／記者范綱儀攝）