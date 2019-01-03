男嘴吹召喚蚊子！雙手用力拍「秒變一堆爛屍」　網狂重播起雞皮：好爽啊

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這到底是怎麼辦到的！菲律賓一名22歲美妝藝術師「金」（King）在樹林叢面前對著蚊子發出「嗚嗚嗚嗚」聲音，吸引蚊子靠近他猶如「參加一場聚會派對」，接著雙掌一拍，赤手把多數蚊子打爆成一堆密密麻麻的爛屍，神技影片曝光在網路上，吸引許多網友觀看起雞皮疙瘩：「看完好爽啊！」

透過影片可以看見，「金」親自表演這項絕招，他噘嘴向前方發出「嗚嗚嗚嗚」的聲音，接著雙手靈巧一拍，赤手把多數蚊子打爆成一堆密密麻麻的爛屍，手掌上都是斷掉的翅膀、淡灰色體液的蚊子屍體。

▲菲律賓一名22歲美妝藝術師「金」（King）吸引蚊子，再一口氣打死牠們。（圖／翻攝自Liveleak）

這部影片是在2018年11月17日由「金」的朋友拍攝，「金」甚至被當地人暱稱為「會說蚊子語言的化妝師」，他受訪時表示：「我發出像蚊子的聲音，然後蚊子們就會飛向我的嘴裡。我就像是邀請把牠們參加我的派對，接著我雙手一打，牠們就死在我的手上，我整天可以做這件事情幾十次。這是我發現擺脫蚊子的最好方法。」

然而「金」這招到底是不是「說蚊子語言吸引」其實有待考證，據了解，蚊子會聚集在人類的頭部，當「金」發出嗚嗚嗚聲響說話時，很有可能是他吹出的二氧化碳吸引蚊子靠近，接著察覺人體體溫逐漸往他的皮膚前進，因此或許與他發出的聲音頻率較無關。