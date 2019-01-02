周錫瑋「抬轎8年」接國民黨副主席：吳敦義看到我的用心

▲周錫瑋。（資料照／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

國民黨主席吳敦義2日上午表示，前台北縣長周錫瑋「已經點頭」，將出任國民黨副主席，周錫瑋也在臉書開直播，證實他已經「答應了」，預料今天將在中常會通過人事案，不過中常會中並未討論案，周錫瑋也臨時通知媒體取消受訪行程。

周錫瑋表示，過去8年裡面一直畫畫、種花，「對政治一無所求」，吳主席看到他在過去這段時間去做抬轎的、做義工，幫忙所有國民黨朋友選舉，看到他的用心所以找上他，「因為我無黨無派，沒有站在任一方的立場」

「我就是卜派，沒有跟哪個人有派系關係。」周錫瑋覺得，自己像卡通人物大力水手卜派，吃了菠菜，就變成很健壯的人，可以幫助有困難有危險的人，「我就是卜派，沒有跟哪個人有派系關係。」

▲周錫瑋自比卜派。（圖／翻攝周錫瑋臉書直播）

周錫瑋證實，「主席邀請我去做副主席，組成革新的團隊，想要贏得人民的信任，幫人民事情，我就答應他了」，他笑說，未來畫畫的時間會變少，但社會有太多人太辛苦，政治不應該搶位子，政治應該為人民服務。

吳敦義2日上午表示，前台北縣長周錫瑋過去擔任立委、縣長的政績，認為他形象、口才好，全台到處都有朋友，可望強化國民黨組織能量，將擔任國民黨副主席。

外傳將在中常會通過人事案，不過，國民黨文傳會代理主委唐德明表示，原本就沒有安排此人事案，因此並未討論，原先周錫瑋辦公室通知媒體下午在板橋辦公室受訪說明，也臨時通知媒體取消受訪行程。