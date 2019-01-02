吳敦義一早宣布周錫瑋任副主席！　下午中常會直接抽掉這項人事案

▲吳敦義宣布周錫瑋任副主席，下午卻被抽掉這項人事案。（圖／翻攝自東森新聞）



政治中心／綜合報導

國民黨主席吳敦義2日上午在廣播節目中高調宣布，找來前台北縣長周錫瑋擔任副主席。沒想到，下午中常會卻抽掉這項人事案，沒有討論。另外，吳敦義邀請美女立委許淑華擔任黨發言人，也被許淑華婉拒。

吳敦義對於這項人事案表示，「周錫瑋同志他很棒，過去做過省議員，做過立委，做過台北縣長政績表現非常優秀，所以我多次想延攬他，到黨裡頭來做事」，並表示「他已經點頭了」。

周錫瑋當時也證實，「吳主席邀請我去做副主席，組成一個新的革新的團隊，再一次去想要贏得人民的信任幫人民做事情，我就答應他了。」

兩人2日上午先後證實消息，但尷尬的是，下午的中常會完全沒討論這項人事案，周錫瑋原定的記者會也臨時取消，但吳敦義的算盤不只如此，更邀請中生代和青壯派進入黨中央帶來新氣象，由資深媒體人程美華和前台北市議員歐陽龍出任文傳會副主委，其中歐陽龍還兼任發言人，但這個位置原先要留給美女立委許淑華。

立委許淑華則對此表示，「畢竟區域的立委，都要以自己的選舉為主，我覺得沒有算拒絕啦，就是我有我的顧忌，然後主席也覺得他能夠理解」。（東森新聞記者蔡秉儒、陳昱翔、李利貞／台北報導）

