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印度第3架LUH輕型直升機首飛　1月進行高空寒冷天氣測試

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▲▼LUH輕型直升機。（圖／翻攝自維基百科）

▲LUH輕型直升機。（圖／翻攝自維基百科，下同）

軍武中心／綜合報導

印度斯坦航空於2018年12月中旬完成第3架輕型直升機（LUH）原型機的試飛，根據該公司說法，原型機的飛行「相當完美」，為了取得認證還將進行加強版測試，擬於2019年1月展開高空寒冷天氣測試。

根據外媒報導，印度國防部此前宣稱，LUH原型機測試時的飛行高度為6000公尺，這被解讀成是該機型獲得認證的關鍵條件。印度斯坦航空董事長Madafan表示，LUH通過試飛「已經接近獲得生產許可證」，公司有信心滿足武裝部隊的需求。

報導還提到，印度斯坦航空獲得的LUH訂單為187架，其中印度陸軍佔126架、空軍佔61架。第一架原型機於2016年9月首飛，第二架原型機於2017年5月首飛。

▼印度空軍的Su-30MKI戰機。

印度空軍蘇-30MKI戰機。（圖／翻攝自維基百科）

LUH屬於3噸級單引擎輕型直升機，該機型配備TM / HAL Ardiden 1U / Shakti 1U單渦輪軸發動機，能夠搭載6名乘客和兩名飛行員，可充當運輸直升機，也可執行偵察、運輸、貨物裝載和救援行動，主要用於取代印度國防軍的獵豹直升機（Chetak）。

LUH採用傳統的縱列雙座設計，駕駛艙有2個大面積觸控彩色顯示器，還搭載JedEyes頭盔顯示器。由於具備JedEyes頭盔顯示器（能提供雙眼顯示、虛擬駕駛艙顯示、連動機砲瞄準等功能），LCH並無列裝抬頭顯示器（HUD）。機首的部分還配備由以色列Elbit公司開發的光電旋轉塔，有日間觀測、前視紅外線、激光測距、激光目標指示、全自動追踪等能力，該設備已經取得印度國產許可。

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關鍵字：印度斯坦航空,LUH輕型直升機,獵豹直升機,印度武裝部隊,國際軍武,軍武

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