官方側面證實！解放軍第七艘071兩棲艦下水　最大排水量超過29000噸

▲第七艘071型綜合登陸艦正式下水。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

上海滬東中華造船廠承建的最新一艘071型綜合登陸艦（船塢登陸艦）於上周（12月28日）正式下水並進入舾装階段，官方也側面證實這艘船艦下水的訊息。上海楊浦海事局發布的禁航聲明顯示，27日，滬東中華造船廠一艘長約210公尺，寬達28公尺的軍艦，在2艘拖輪的綁拖下出塢下水。

最新下水的071型綜合登陸艦為解放軍擁有的第七艘，這是2018年中國海軍最後一條下水的大型水面戰艦，有趣的是，2018年第一條下水的水面戰艦也是071。據悉，解放軍第六艘071型登陸艦於去年1月21日在上海滬東造船廠下水，兩座船艦分別為2018年開了頭也結了尾。

071型綜合登陸艦的艦長為210公尺，寬28公尺，最大排水量29000餘噸，是中國自行設計建造的最大兩棲戰艦。曾有報導指出，071型登陸艦可以裝載海軍陸戰隊一個營級的合成作戰力量，央視軍事報導畫面也證實，2018年的開訓動員時，這艘登陸艦一次性搭載了包含突擊車、破障車、搶修車和自行火炮在內的24輛戰鬥車輛以及直升機分隊進行了投送演練。

▼上海楊浦海事局12月27日發布的禁航聲明。（圖／翻攝自楊浦海事局官網）

雖然官方並沒有進一步證實，但是十堰市地方政府透露，市旅遊局為了推進十堰旅遊發展知名度，於2016年8月向市委、市政府進行專題報告，市委、市政府在同年9月向海軍參謀部針對命名「武當山」艦進行專報申請，「武當山艦」很可能就是第七艘071的名字。

目前已經服役且公開的071艦為「崑崙山」（舷號998）、「井岡山」（舷號999）、「長白山」（舷號989）、「沂蒙山」（舷號988）、「龍虎山艦」（舷號980）共五艘，第六艘「五指山」（舷號987）預計今（2019）年初就會正式服役。

▼第七艘071型綜合登陸艦正式下水。（圖／翻攝自微博）