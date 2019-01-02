浴室裡放「針孔行動電源」　偷拍男認了：愛慕女房客

▲謝男在公用浴室裝針孔偷拍分租女房客沐浴，圖為示意照。（示意圖／取自pixabay）

記者劉昌松／台北報導

在外分租公寓一定要小心個人私密生活曝光。一名20多歲謝姓男子，去年初在新北市汐止區一間公寓租下一間套房，獨享個人衛浴之外，竟因覬覦其他雅房女房客美色，把針孔攝影機放在其他房客共用的浴室，用菜瓜布遮擋，偷拍至少8段其他房客的沐浴春光，士林地檢署2日依妨害秘密罪嫌將謝男起訴。

檢警調查，謝男分租的房間除了他個人套房的衛浴外，另外有兩間給其他房客共用的浴室，他從去年1月中開始，把外型像是手機行動電源的針孔攝影機，輪流放在兩間公用浴室洗手台上方的玻璃鏡台，只簡單用菜瓜布遮擋，因為不是固定放置，直到同年2月初，才有女房客發現浴室內放著行動電源很可疑，拿起來手感怪怪的，拆開外殼竟發現是隱藏的針孔攝影機，立即報警。

據了解，謝男初到案時，否認偷拍，稱是帶去上廁所忘記拿出來，但因謝擁有獨享的衛浴，又被房東裝在走廊上的監視器拍到，在公用浴室外徘徊的可疑畫面，謝才坦承因為愛慕其中一名女房客，所以安裝針孔偷拍。

而謝男遭查扣的記憶卡中，被找到4名男、女房客，共8段的沐浴畫面，謝男原本在疑似遭偷拍的被害人有男有女，謝男原本還與其中3人達成和解協議，稱願給3人各10萬元賠償，但始終沒有兌現，檢察官因此依8個妨害秘密罪嫌，起訴謝男，每個犯行各可處最重3年徒刑。謝男在案發後已搬離。