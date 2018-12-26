高志鵬涉貪遭判刑4年半定讞　喪失立委身分





▲立委高志鵬涉貪遭判刑定讞。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

民進黨立委高志鵬，被控在國有財產局市場承租價購案中遊說，收受政治獻金新台幣50萬元，台中高分院更二審將他判刑4年6月、褫奪公權4年。案經上訴，最高法院26日駁回檢辯雙方上訴，全案定讞，高志鵬即刻喪失立委身分。最高法院也通知檢方啟動防逃機制。

本案發生於2006年，當時東豐閣公司向國有財產局申請，打算續租台中市旱新段國有非公用市場用地，國產局不同意，該公司合夥人陳朝雄等人，就委請高志鵬當時的國會助理姚糧鈿，託高志鵬向國產局遊說。高志鵬就邀約管理國有財產局長郭武博、副局長等長官，到其立法院507辦公室會面或主持召開協調會，利用立法委員之職權機會及身分請託關說，最後國有財產局函覆同意續租土地給東豐閣公司。

東豐閣公司人員交付200萬元給姚男，姚男吞下100萬元償還自己債務，另外50萬元挪作己用。而後高志鵬參加民進黨不分區立委黨內初選急需現金，姚男以「南投阿德」的名義，將50萬元交給高志鵬的另名國會助理，並告知高志鵬。案經檢調單位發現後，台中地檢署對高志鵬等人提起公訴。

高志鵬一審被依貪汙罪判刑5年6月、二審判決無罪、更一審判刑7年6月，到了2016年間的更二審，改判決4年6月。案經上訴最高法院，最高法院認為更二審判決，綜合全辯論意旨及調查證據所得，依法認定犯罪事實，已說明本於調查所得心證，分別定其取捨而為事實判斷之理由；所為論斷，核無違背經驗與論理法則，因此26日駁回上訴定讞。