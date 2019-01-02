戰略學者：習近平「兩岸同屬一中」說法背後是針對美國

▲美國總統川普（左）與中共中央總書記習近平（右）。（圖／新華社）



大陸中心／綜合報導

中國國家主席習近平今（2）天發表重要對台談話中提到「兩岸同屬一中」。對此，淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授黃介正說，習近平今天的說話確定了和平方針，也提到任何人和任何勢力都無法改變兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，這點對美國更有針對性。

黃介正在臉書PO文指出，從台灣的角度來看，目前中國仍有許多武統聲浪，不少網友情緒也相當激動，但習近平今天的談話是提到要「以和平統一、一國兩制」，能夠以這種和平基調發言已是好事。另外習近平也針對下一階段兩岸間的交流做出新的提議，未來會如何落實，則還要再觀察。

▲ 習近平2日發表《告台灣同胞書》40週年談話。（圖／路透）



他表示，「習近平的談話聽起來感覺將希望寄望於台灣人民及有九二共識的黨派」，在兩岸同屬一中的共識上，要各政黨派出代表來談，此舉是把談話重點放在兩岸政黨，而不是政府，這樣和蔡英文總統點出的「必須是政府跟政府所授權的公權力機構坐下來談」會有衝突。

黃介正也分析指出，「台灣不需要完全用負面角度來看習近平今天的談話，但也不要忘記中國大陸沒有正視中華民國存在的事實」，兩岸未來可能還要一段時間繼續看雙方領導人的後續反應。他認為，兩岸事務要由兩岸雙方來談，不能完全是人民或政黨間的溝通交流。

蔡英文下午也發表談話表示，「身為中華民國總統我要再次發表立場，我鄭重指出始終未接受九二共識，就是因為北京定義的就是一個中國，台灣絕不會接受一國兩制，台灣民意也堅決反對，這也是台灣共識；同時也呼籲，大國必須要有大國的格局，大國的責任，國際社會都在看」。

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