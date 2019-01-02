報應？帶女兒與現任跨年遇流浪漢　她大驚是這渣男

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

有沒有那麼一個人，讓你想起來是既甜蜜又心痛？

佳凌（化名）獨自帶著女兒已經12年了，13年前，她和交往數年的未婚夫正籌備著婚禮，他倆雖然感情穩定，但個性可是天差地別，佳凌外向熱情、男友卻內向孤僻，這種組合講好聽是互補，但相處上卻是常常牴觸，每當佳凌問男友意見，男友總是攤攤手說：「妳決定就好！」久而久之，佳凌認為男方做什麼事都只出一張嘴，也不參與決策過程，佳凌十分不滿，感覺自己好像「一頭熱地想嫁給他」。

當佳凌在最後一刻對婚事喊停，並搬離男方住處一個月、要求雙方好好冷靜後，她發現自己懷孕了！她徵詢男方意見，男方認為這是一個復合的好機會，便要求佳凌留下孩子，他承諾自己會好好照顧母子倆，於是兩人又恢復同居生活，但佳凌總覺得有什麼事情怪怪的，「他雖然在我身邊，但好像只是一個毫無生氣的立牌…。」

因為體質不好，懷孕對佳凌來說，是辛苦又煎熬的過程，她在家安胎，男友卻不斷找藉口下班晚回家，「明明他不需要加班的啊！」男友的工作是被親族安插的好缺，就算他連續曠職好幾天，主管也敢怒不敢言，更是從來沒讓他加班過。某天，男友自己說出口，他晚回家是因為做了一個兼職：替人預測運動賽事的投注輸贏，所以留在公司用電腦，面對空蕩蕩的辦公室，也比較能專心分析。

她心想，這跟男友的個性大不合，也難免牽扯複雜的黑白兩道勢力！男友卻掛保證，說自己不社交、不露臉，沒人知道真面目為何，他只是想多賺一點錢補貼家用，佳凌被說服了，但仍叮嚀男友要把心放在工作上，副業只是一時的。

「可是，他總給我一種不務正業的感覺，班不好好上、得過且過，用公司的電腦做這種事，還很正大光明的樣子。」面對一天比一天大的肚子，佳凌始終無法安心，好像什麼事情就要發生了，男友也似乎忘了兩人還沒結婚的事情，佳凌開始越來越焦慮，男友「好像要擺爛下去了」！

等孩子生下來，是個可愛的小女娃，新手媽媽心力交瘁，但男友卻比以前更晚回家，還刻意疏離母女倆，不但不給奶粉錢，甚至因為孩子哭鬧，就把初生的女兒往水裡拋、往床上丟，嚇得佳凌也拿起武器對抗，昔日愛侶變成互毆冤家，這總總的一切，讓佳凌決定帶女兒逃離。

一開始，佳凌不希望父母關係影響女兒，還老是拉攏男方來看小孩，但從日常互動中，連女兒都感覺到爸爸對自己的不關心，不但不常來，平均2個月來看一次，來了以後也只是做自己的事情，連帶小孩出門晃晃都懶，最多請母女倆吃頓飯，就當看過小孩了。

女人的第六感總是很可怕，雖然男方保證自己單身這幾年清清白白，還打悲情牌，說每天省吃儉用，以後留錢給母女倆當急難金，但佳凌還是覺得這前男友怪怪的，炫耀的時候，說自己在運彩分析賺了多少，希望他負擔女兒生活費的時候，又說每天吃超商麵包果腹。

那一天，肩負工作與養兒壓力的佳凌，終於病倒了，她在急診室想要聯絡前男友，告知他要有心理準備，萬一自己怎麼了，得擔起女兒的責任。

或許，這世界真的冥冥之中有些什麼，佳凌一時興起，google搜尋了前男友的帳號，發現月薪不到4萬的他，竟然沉迷於網路暴紅正妹，天天送禮、送紅包當火山孝子，正妹很多人捧，前男友根本連面都沒見到，就送了好幾個小香包，給正妹拍禮物感謝照。

佳凌真的氣壞了，自己和他交往的時候，從頭到腳、由內而外，全身行頭不超過1000元，男方還常常送超商集點公仔當節日禮物，女兒生了，男方擺爛不給奶粉錢，還說母女倆只會花錢，分開後，探望愛來不來，來了只是當人型立牌，也不關心她們的生活與經濟狀況，卻在虛無漂渺的網路正妹上砸下大筆金錢。

與前男友對質後，佳凌得到一句：「我不能選擇自己的生活嗎？妳不是我爸、我媽，憑什麼管我？」於是，她心死了，給孩子打了心理預防針以後，她決定保持距離，避免日後發生什麼不好的事情被波及，如此一來，男方也樂得輕鬆，反正他覺得佳凌跟孩子都是負擔，這下，佳凌主動斷絕聯絡，他可是非常開心的。

這幾年，佳凌為了陪伴孩子，選擇自行創業，慢慢有了不錯的成績，女兒在她努力管教下，也成為一個活潑大方的小少女，佳凌說她念舊，有時候還是會關心前男友，但自己真的怕了，只能壓抑這些想念的思緒，深怕再聯絡會傷害到自己與女兒。

2017年底，佳凌打開心房，接受了一個斯文男的追求，對方與前男友完全不同，是位熱心助人的年下暖男，前男友從來不陪孩子過節過生日，但斯文男不一樣，人家都說她碰到了小修杰楷，十分溫暖、願意付出，完全沒有大男人氣息。

前天跨年，斯文男準備了一整套跨年活動，要帶著佳凌母女一起慶祝，當他們在餐廳用完餐後，便撐傘沿著人行道，前往適合觀賞101煙火的地方，突然，佳凌注意到，一個穿著破舊連帽風衣的流浪漢坐在路邊抽菸，對著行人喊著：「借我50塊坐車！」雖然不知道多少天沒洗澡，男人的臉跟頭髮都髒到不行，她還是認出來了，那是，女兒的爸爸。

佳凌把斯文男跟女兒拉到一邊，迅速地把三個人身上的錢全湊出來，隨意從包包中撈到一個裝百貨禮券的紅包袋，她喚女兒：「那是媽媽以前一起念書的同學，我怕他不好意思，妳去拿給他！」並要男友跟著，保證女兒安全。

她女兒好開心，覺得媽媽實在太溫暖了，便接過紅包往流浪漢走過去，「叔叔，要振作起來喔，新年快樂！」佳凌躲在暗處看到，那位流浪漢抬起頭來並傻住了，那個小女孩的臉跟自己極為相似，而女孩早已忘記自己是她的父親！

斯文男帶著女兒，蹦蹦跳跳地走回來，佳凌步出角落，頭也不回地拉著兩人的手繼續往前走，事後她說：「以前我不相信有報應，現在老天爺還我一個公道，但我看到他這樣，應該說，我們還有緣分碰到，如果不幫忙，我豈不是跟當年的他一樣？那九千塊，就算我還他的情債。」

你相信報應嗎？

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格。