川普推特語錄／新年快樂！對沒有川普紊亂綜合症的人　2019是很棒的一年

▲美國總統川普。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國總統川普1日除了在推特祝賀新年快樂外，還針對了「邊境圍牆問題」大發牢騷，直言「就像我所懷疑的一樣，民主黨沒有為新牆（邊境圍牆）撥款！」表示美國若沒有圍牆就沒有真正的邊境安全，「民主黨人根本不關心開放邊境及開放後所帶來的犯罪和毒品。」

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▼現在有一件事情已經得到證實。民主黨人根本不關心開放邊境及開放後所帶來的犯罪和毒品。

▼「將軍」麥克里斯特爾（McChrystal）被歐巴馬像狗一樣拋棄，最後一個任務徹底失敗，所有人都知道他是大笨嘴。希拉蕊的姘頭！

▼就像我所懷疑的一樣，民主黨沒有為新牆（邊境圍牆）撥款。所以想像一下，問題在沒有圍牆就沒有真正的邊境安全，而我們的國家最終仍須擁有一個強大而安全的南部邊境。

▼新年快樂！

▼祝福大家新年快樂，包含仇敵們及假新聞媒體。對於沒有罹患川普紊亂綜合症的人來說，2019年將會是非常美妙的一年！只需要冷靜下來享受接下來的旅程，我們的國家正在發生偉大的事情！

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