發生「五大逆轉」　陸專家預測明年經濟走向

▲大陸明年經濟走向，可能發生五大逆轉。圖為上海洋山深水港四期。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／綜合報導

展望2019年，大陸財經專家、海通證券分析師姜超預測，明年大陸經濟走向可能發生「五大逆轉」，包括在貨幣、政策、經濟、物價、資產配置等領域，並稱貿易戰、CPTPP生效、英國脫歐事宜、義大利新預算案、大陸PMI走勢及通縮風險，都帶來不確定因素。

姜超的宏觀債券研究團隊發布報告，列舉《管窺19年經濟，即將發生的五大逆轉》，內容提到大陸的貨幣政策，將在整體宏觀債務率趨穩下，從去槓桿，朝向穩槓桿的方向轉變。

▲大陸刺激經濟的政策和金融政策都可能改變方向。（圖／CFP）

此外，促進發展的政策上，也將從擴大投資型的刺激方式，轉為以減稅讓利為主；經濟發展的動能，將更側重內需潛力高於外在需求。

物價、資產配置領域方面，姜超預測，將從高通貨膨脹時代，進入低通貨膨脹時代，金融資產配置，也將優於實物，因為過去十年「在中國買房就是人生贏家」的時代已經過去。

姜超也提到，2019年的大陸、全球經濟發展有幾大關注重點，包括中美貿易戰下，大陸去年12月製造業PMI下滑至49.4，為2016年3月以來新低；物價方面的通縮風險，以及公開市場流動性方面，央行將加大逆週期調節等。

另外，新一輪農村改革推進、地方發債加速、財政政策加力提效將有效促進大陸經濟總體穩健，而美國總統川普評論美國聯準會、推動美墨邊境築牆等行為，和跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）生效、英國脫歐協商、義大利新預算案，均影響2019年的國際局勢。

▼2019對大陸整體經濟發展來說，是重要的關鍵之年。（圖／翻攝自人民網）