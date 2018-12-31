不小心or故意？旅客硬要帶肉品　豬瘟罰款累計17天達869萬

▲農委會表示，豬瘟罰款雖然提升到至少罰20萬起，還是很多人僥倖帶入境。（圖／防檢局）

記者許展溢／台北報導

防檢局從12月14日起統計到30日，旅客帶肉類品入境累計137件，開出869萬元罰單，農委會表示，18日雖然已將豬瘟罰款提升到至少20萬元起，但還是很多人不聽勸，抱著僥倖心態闖關，以昨天30日來看，6件裁罰中，罰20萬元占就2件。

根據防檢局資料顯示，137件中，被罰20萬元26件、罰5萬元18件、罰3萬元83件、罰1萬元10件， 每日統計件數，最多每天有17件，最少還是有2件。以28日來看，裁罰件數7件，就有5件是罰20萬元、29日2件，罰20萬元有1件、30日6件，罰20萬元占2件。

▲防檢局統計12月17日至30日已開出137件罰款，共869萬元。（圖／防檢局）

農委會副主委黃金城無奈說，很多老百姓不知道是對防疫宣導無感，還是不小心，或是故意，就像酒駕不能開車，可偏偏還是會有人開車，舉例有一對老夫婦的子女也跟他們說肉類品不能帶回國，但這對老夫婦還是堅持要帶入境。

▲單日（圖／防檢局）

黃金城表示，現在能做的就是加強落實裁罰和阻擋國外肉類品入境，同時繼續擴大宣導。對於日前有Youtuber買了「大陸香腸」，搭船、轉機海關，完全都沒被查到，黃金城說，有時入境班機多，行李箱相對多，檢疫犬無法負荷勤務，加上「隨身行李」入境後沒Ｘ光檢查，光靠檢疫犬無法百分百落實防疫，確實會有漏網之魚，1月4日非洲豬瘟跨部會會議，會再針對此部分研擬做法。

其他人也看了...

防疫漏洞？整箱活、死蟹直寄台灣 防檢局：不會傳非洲豬瘟