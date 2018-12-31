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韓貨敗退！三星天津手機廠吹熄燈號　2000員工提早回家過年

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▲▼三星天津手機工廠停工，工人返鄉。（圖／取自澎派新聞）

▲三星天津手機工廠停工，工人返鄉。（圖／取自澎派新聞）

大陸中心／綜合報導

日前宣布停產的天津三星手機工廠今天正式吹熄燈號，全廠2000多名員工陸續返鄉，雖三星內部人士表示，將轉投資動力電池生產線，但繼4月深圳廠停工後，目前三星在大陸手機主要的生產基地僅剩廣東惠州工廠，被認為是三星於大陸手機市場的潰敗。

事實上，五年前三星於大陸手機市場市佔率曾一度達到兩成，但近年隨本土手機品牌崛起競爭、韓貨退燒、Note 7爆炸門事件，以及大陸市場趨於飽和等因素影響，在今年中市調機構Strategy Analytics公布數據顯示，第2季三星在華市占率已經跌到0.8%，不足1%後，8月市場就傳出三星考慮關閉天津工廠的消息。

當時三星僅低調承認，由於成長放緩，整個智慧型手機市場面臨困難，三星電子的天津通信技術公司，計畫側重於可提高競爭力和效能的活動。

▲▼三星天津手機工廠停工，工人返鄉。（圖／取自澎派新聞）

▲三星天津手機工廠停工，工人返鄉。（圖／取自澎派新聞）

直到本月中旬，三星宣布，天津手機工廠於12月31日正式停工，並計畫另外投資24億美元，轉戰動力電池生產線，證實此訊息。

員工表示，停產之後他們可進行「二選一」出路，包括報名轉移到其他三星企業裡，或是離職。據《澎派新聞》報導，自12月28日開始，就工廠外就陸續有員工打包行李離開，由於整間工廠員工超過兩千人，當地計程車司機無奈坦言，「未來生意一定會受影響」。

據了解，南韓三星和天津通信廣播集團1993年合資，建立天津三星通信技術有限公司，負責生產手機、攝像機、監視器、錄像機、DVD等產品，出口地覆蓋亞洲、歐洲、非洲等20個國家及地區。

不過近年受到大陸本土品牌競爭和市場飽和，三星已逐步將手機生產基地轉移動東南亞。今年4月，深圳三星電子通信公司320位員工，已在當月底被全數遣散。目前，每年生產3600萬台手機的天津工廠停產後，三星於大陸主要的手機生產基地剩下廣州惠州工廠，年產量約7200萬台手機。

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關鍵字：大陸,天津,南韓,三星,Note 7,爆炸,智慧型手機,手機

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