朱立倫新年第一餐「燒餅+油條+豆漿」　網大讚親民：未來總統好！





▲朱立倫吃燒餅油條配鹹豆漿。（圖／翻攝自朱立倫臉書）

政治中心／綜合報導

剛從日本旅行返台的卸任新北市長朱立倫於1日參加總統府前升旗典禮，並且和熱情的支持者們合照。升旗典禮結束後，朱立倫跑去跟民眾一起排隊吃燒餅油條配鹹豆漿，親民作風引來網友大讚「未來的總統，新年快樂」。

朱立倫在2018年12月25日卸下新北市長一職後，和家人赴日旅遊，享受難得的長假。不過朱立倫也趕在元旦之前回台，並於1日上午準時抵達凱道，以市民的身份出席升旗典禮。

朱立倫表示，未來要「政治零分，經濟滿分，民眾都期待可以賺更多的錢，我們都有責任」，過去在公職體系工作，很多事情，會從政府的角度思考，現在回歸成為市民，他希望能夠更深入的學習，發現所有市民的問題，以及所有市民希望解決問題的方法，是他未來的目標。

他帶著團隊到府前參加典禮，政治意味濃厚，除了他表示對國家的尊敬以外，此舉也被認為先「場勘」總統府，似乎有向總統蔡英文宣示、隔空叫陣的意味。朱立倫說，他自己會更努力、學習更多，尤其是找到大家所期待的「解決問題的方法」，讓中華民國找出一條新的出路。

結束行程後，朱立倫在臉書上PO出吃燒餅油條配鹹豆漿的照片，並且寫下「回歸市民身分，我在總統府前參加升旗典禮。期待大家日子過得更好，更快樂，這是我們這一代的責任」內容。

網友們則紛紛祝賀朱立倫新年快樂，並且大讚吃燒餅油條很親民，「希望2020是您帶領我們喔」、「市長回來啦」、「2020年總統就是朱立倫」、「朱市長，後年那個場合就換你作主」、「朱市長新年快樂喔！2020年就看你表現，我們追隨您！别讓我們失望！加油喔！未來的朱總統」。

▼朱立倫參加總統府升旗典禮。（圖／翻攝自朱立倫臉書）