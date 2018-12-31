洗錢防制惹民怨　行政院：要求金管會簡化作法

▲銀行櫃台(資料照／翻攝自銀行官網)

政治中心／綜合報導

近日常許多民眾接到銀行通知，希望能在年底前配合更新客戶資料，不更新還有可能被暫停交易，但此舉卻惹出不少民怨，讓銀行也無奈，原來都是為了依照「金融機構防制洗錢辦法」，必須審視客戶資訊。對此，行政院發言人Kolas31日表示，已要求金管會研商簡化作法，避免擾民。

為因應洗錢防制新法，金融機構依法要求客戶更新資料，但部分客戶卻不願配合，甚至還以為是詐騙集團，也有民眾以為銀行要銷售產品，不少銀行第一線同仁都需忍受民眾抱怨，又不能讓客訴率增加，讓銀行員感到十分委屈。

▲行政院洗錢防制辦公室，將研議能更貼近民眾，以及找到更細緻化的執行作法。（圖／記者張一中攝）

行政院洗錢防制辦公室晚間透過新聞稿表示，將立即邀集金融業界主管機關金管會、法律主管機關法務部以及相關部會，了解目前各行業別的執行細節和所產生的問題，也將請金管會邀請各個金融機構法遵長立即開會，務求執行方式在風險為本的訴求下，能更貼近民眾，以及找到更細緻化的執行作法。

行政院洗錢防制辦公室指出，洗錢防制法修正後與國際接軌，洗防辦在推動期程中，已經多次強調相關措施應該要秉持必要、可靠的原則，金融機構及相關業界的執行，切勿過激，並應持續參考國際作法精進。不過，今日媒體大幅報導，顯示銀行業在洗錢防制執行上，造成民眾誤會甚至反彈，應更迅速、切實解決。

▲行政院發言人Kolas Yotoka。（圖／記者張一中攝）