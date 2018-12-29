福建省政府12月31日劃句點　金馬中心移轉政院續運作

▲福建省政府將在12月31日結束辦理業務，畫下句點。（圖／記者季相儒攝）

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位在金門縣的福建省政府因應去任務化，2019年起不再編列預算，將在今年12月31日結束辦理業務畫下句點，兼辦的金馬聯合中心服務在明年元旦移交回行政院主辦。省府內部人事有8人移撥至金門縣政府，其餘6人移撥至納入行政院的金馬聯合服務中心繼續辦公。

福建省政府表示，由於人員大幅離退，服務中心的任務編組將適做調整，新編組由政務委員張景森兼任中心主任、翁明志擔任執行長，下轄編制為2組，分別辦理金馬地區推動前瞻基礎建設計畫及重大建設計畫相關業務、有關內政、外交、國防、兩岸、法務及僑務、經濟、交通等相關業務協調、宣導說明會或座談會，以及辦理金馬首長聯繫會報等事項。

福建省政府1949年8月隨國軍遷駐金門，推行地方政務，並督導所屬金門和莆田、連江、羅源、長樂等縣實際轄區推行縣政，並將莆田縣屬烏坵暫歸金門縣管轄，羅源縣所屬東引島、西引島及長樂縣所屬東莒、西莒等島劃歸連江縣管轄。

省府表示，這次去任務化及零預算，是省府另一重大變革，實質已走入歷史。不過由於省府是憲政機關，非修憲不得廢除，「福建省政府」名銜仍存在，但實際不再運作。