拐12歲女性交還嗆「叫妳爸爸來收屍」　渣男判刑3年10月

▲高等法院依3個「對未滿14歲少女性交罪」判紀男3年10月，另依恐嚇罪判他5月徒刑。（示意圖／達志影像／非本文當事人）

記者林裕豐／台北報導

23歲紀姓男子3年前犯下妨害性自主罪遭判刑8月，才關出來竟然又誘拐12歲小女生三度到住處性交，並持刀恐嚇少女要聽話，嗆說「叫妳爸爸來收屍」，少女心生畏懼才告知父母，全案曝光，高等法院依3個「對未滿14歲少女性交罪」判紀男3年10月，另依恐嚇罪判他5月徒刑。可上訴。

判決指出，紀男3年前犯下妨害性自主罪，2016年8月28日才服刑執行完畢，3個月後上網認識12歲少女小琴（化名），明知她對性事一知半解，且身心發展尚未成熟，同年12月起，竟3度帶她回住處性交。同年12月底時，紀男因和小琴口角爭執，竟持刀恐嚇說「叫妳爸爸來收屍」，此舉讓小琴嚇得不敢再和紀男連絡，又因擔心遭到不測，告知父母，爸媽報警，紀男的惡行才曝光。

紀男坦承和小琴發生3次性關係及恐嚇犯行，不過，他和小琴都是在兩情相悅之下發生性關係，並未強迫她，高等法院認為，紀男明知當時小琴僅12歲，仍和她3度性交，不僅觸犯妨害性自主罪的「對未滿14歲少女性交罪」，還須依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑，因此判他3年10月，另依恐嚇罪判5月徒刑，得易科罰金15萬元。