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六福皇宮72名員工1月轉調　莊豐如回應搶銀行主廚：未認清自我價值

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▲▼ 台北六福皇宮熄燈－謝幕派對 。（圖／記者周書羽攝）

▲台北六福皇宮正式熄燈。（圖／記者周書羽攝）

記者陳涵茵／台北報導

六福皇宮31日正式熄燈，謝幕派對上賓客、老員工、老客人同聚一堂場面溫馨感人，董事長莊豐如出面說明六福旅遊集團現階段與未來計畫，被問及日前發生的台北威斯汀六福皇宮飯店主廚游甯鈞搶劫銀行事件，她認為主廚游甯鈞並沒有認知自身價值，對此感到非常惋惜。

台北威斯汀六福皇宮飯店主廚游甯鈞28日搶劫新北板橋陽信銀行，游甯鈞是六福皇宮絲路宴的主廚，更曾在去年台灣美食展中更拿下西式烹調比賽項目銅牌。適逢六福皇宮在31日熄燈時機點敏感，針對游甯鈞以工作不穩為犯案動機的說法，六福旅遊集團30日發出的新聞稿中指出該名主廚早在留仼名單中。

董事長莊豐如受訪時表示，事件中的主廚游甯鈞29歲就當上主廚也得了獎，內部已確定未來將轉調旗下其他飯店，認為他並沒有看清自身價值，如果留下來就是今天的團隊主廚了，如果這樣的安排還是讓他覺得不穩定，只能說每個人對於工作穩定度與自我價值的標準不同，非常惋惜發生這樣的事。

▲▼ 台北六福皇宮熄燈－謝幕派對 。（圖／記者周書羽攝）

▲董事長莊豐如 。（圖／記者周書羽攝）

六福旅遊集團表示11月已召開勞資會議，最終大量資遣313名，留任72名員工，留下來的員工分別調任至下六福客棧、台北六福萬怡酒店、六福居旗下三品牌，將於1月1日正式轉調，也鼓勵員工可以投入不同的領域。另外，資遣離職日願意接受公司安排至年底的同仁，將額外發給年終表達感謝。台北威斯汀六福皇宮也感性表示，宣布熄燈後收到來自各方的鼓勵與祝福，感謝同仁一路相挺持續堅守崗位。

謝幕派對上，六福集團中餐行政副主廚楊德興也出面受訪，他表示六福皇宮剛開業就來到這，陪著六福皇宮度過20年歷史，已是元老級的主廚，另外，20年來結婚生子都在這很捨不得在六福皇宮度過的時光。

消費者權益部分，針對持有在各通路上販售台北威斯汀六福皇宮住宿或餐飲票券的持券人，持券者仍可於2018年12月31日前安心使用，若逾期未使用的票券將視同於現金退費，或選擇在六福旅遊集團內的台北六福萬怡酒店、六福客棧、六福村主題遊樂園等事業體作使用。

台北威斯汀六福皇宮
地址： 104台北市中山區南京東路三段133號
電話： 02 8770 6565

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關鍵字：星級飯店,六福皇宮

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