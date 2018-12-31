「校門好美」回頭看一眼絆倒骨折　女怒告求償65萬敗訴



▲高等法院認定黑色欄杆維護行人安全，且和灰白色水泥地面形成反差對比，並無另設警示標誌必要，判鄭女敗訴確定。（圖／翻攝google地圖）

記者林裕豐／台北報導

鄭姓女子在2014年8月和朋友到新北市淡水真理大學遊玩，離去時鄭女覺得校門很美，又回頭看一眼，卻被校門前阻隔人車分道的黑色欄杆絆倒，身上多處骨折、擦傷，她指控鐵鍊等車阻設置、管理不當，怒告真理大學，求償65萬元，高等法院認定黑色欄杆等車阻乃維護師生和行人安全，且極為醒目，和灰白色水泥地面形成反差對比，並無另設警示標誌必要，判鄭女敗訴確定。

判決指出，鄭女和朋友到新北市淡水區真理大學遊玩，離開時，鄭女發現校門造型很美，又回頭欣賞一次後轉身離開，但未注意前方地上的黑色欄杆而遭絆倒，以致頭、臉、手肘等處多處骨折擦傷，她怒告學校和淡水區公所，賠償醫藥費、精神慰撫金共113萬元，一審判鄭女敗訴，鄭女不服，又上訴高等法院，改為提告要求真理大學賠償65萬元。

高等法院審理認為，真理大學為維護師生和行人安全，設置黑色欄杆等車阻有其必要性，和灰色車道形成反差對比，相當醒目並無再設置警示標誌必要；此外，案發時鄭女跌倒時仍是白晝，並無光線不足問題，認定鄭女跌倒和設置鐵鍊無因果關係，因此判鄭女敗訴。