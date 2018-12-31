影／賴情德看子媳大秀潮舞　2011和三太子跳電音熱舞照曝光

記者林悅／台南報導

行政院長賴清德30日開心娶媳婦，在台南晶英酒店舉行婚宴，賴清德僅低調席開6桌宴請親友，席間新娘換掉白紗，改穿帥氣皮衣搭配洋裝，跟新郎一起大秀熱舞，嗨翻全場；而賴清德也曾在鏡頭演出青春有活力的電音勁舞，父子倆跳的舞雖大不同，但韻律感都還不錯，頗有天分。

▲行政院長賴清德僅低調席開6桌宴請親友，頻頻大讚兒子賴廷與，臉上布滿了喜悅和對兒子的驕傲，同時也不斷強調早生貴子，希望明年抱孫子。（圖／記者林悅翻攝，下同）

行政院長賴清德的大兒子賴廷與30日在台南市晶英酒店低調迎娶新娘，賴清德向現場親友頻頻力讚兒子聰明、有堅強的毅力，他甚至還幽默的表示，賴廷與喜歡打籃球，他去國外念碩士時，美國人都當他是亞洲的Kobe Bryant。

▲行政院長賴清德開心娶媳婦，臉上掩不住笑意。（圖／記者林悅翻攝）

賴清德感性表示「時間在過很快，廷與出生就像昨天，現在轉眼間就要娶老婆了」，而他還說：「廷與他很聰明，比我還聰明。我印象很深刻的是，以前有次坐計程車，廷與看到司機的名字就唸出來，我跟老婆都嚇到了，問他說你沒唸書怎麼唸得出來...結果是因為看卡通影片看到識字，啊我講笑話給他聽的時候，還沒講完他就笑出來，因為他知道後面的結果是什麼。」

賴清德說更讓他佩服的是，兒子有很堅強的毅力。他說：「廷與國中時的同學是羽毛球校隊，廷與一開始不會打羽毛球，只有撿球的份，後來畢業時已經有辦法打敗同學；他說他想打籃球，喜歡打籃球，希望可以去成大電機系的系隊，他也是從無到有訓練，後來去國外念碩士，美國人都當他是亞洲的Kobe Bryant；他說他要在成大創網球社，他也成功創立了！」；賴清德頻頻大讚兒子賴廷與，臉上布滿了喜悅和對兒子的驕傲。同時也不斷強調早生貴子，希望明年抱孫子。

席間賴清德長子帶著新娘陳筱依，二進時大秀熱舞進場，新娘換掉白紗，改以時尚花色洋裝搭配皮衣帶出帥氣風格，新郎賴廷與挺版黑西裝紅領帶，跳著輕鬆舞步把氣氛帶到最高潮，也讓賓客嗨翻！

▲賴清德也曾在2011年台南市新營太子宮舉辦的第2屆全國電音三太子創意競技擂台邀請賽時，在鏡頭和獲獎隊伍演出青春有活力的電音勁舞。

其實大家可能不道，賴清德也曾在鏡頭前勁舞，時間是2011年台南市新營太子宮舉辦的第2屆全國電音三太子創意競技擂台邀請賽，來自全國各地的電音三子隊伍發揮舞林高手的舞技爭取佳績，最後由打狗亂台灣太子後援會技高一籌獲得冠軍，由賴清德頒發獎金10萬元及冠軍錦旗，同時頒獎給第2名威鴻傳藝民俗藝術團、獎金5萬元，第3名宋坤傳藝、獎金3萬元。

當時賴清德除和獲獎伍隊合影外，並一時興起，當場來一段電音三太子的熱舞，和獲獎隊伍演出青春有活力的勁舞，也為這項活動劃下完美的句點，當時一向斯文穩重的賴清德竟會跳舞，令人眼睛為之一亮，至今仍令人印象深刻。