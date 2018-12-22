「不想回家、很噁心」女童哭訴　揭露獸行姑丈性侵長達5年

▲就讀國小的女童，遭受姑丈長達5年性侵，向安親班老師哭訴：我不想回家，覺得家裡很噁心！（圖／示意照片）

記者王兆麟／台東報導

老師我不想回家，覺得家裡很噁心！東部一名就讀國小的女童，上週在安親班準備放學時，突然跟老師這樣說，老師起疑追問之下，女童竟說出被姑丈性侵，而且時間已長達五年，安親班老師當場嚇壞報警。

據了解，該女童在上小學時母親就離開家裡，女童跟著父親生活，父親從事工程工作四處討生活，當時向社會處求助，社會處經評估建議女童寄養在姑姑家，經詢問女童姑姑也願意接手，因此女童與當時仍讀幼稚園的弟弟寄養在姑姑家，由社會處定期給予補助。



女童父親表示，近來偶爾與孩子的姑姑、姑丈發生口角，對方就說威脅他把孩子接走，有幾次打算去接時又被拒絕，想到自己生活各方面都不穩定，而且又是自己親人，不料卻發生女兒被性侵的事。



安親班老師報警並通報社會處後，社工人員隨即到場，在警局婦幼隊的陪同下為女童做初步的筆錄，並將女童帶回機構安置，女童指控姑丈從安置的第一年就對她性侵，且在報案前一晚仍發生，但五年來究竟發生過幾次，無法確定。



女童父親說，事發後女童姑姑曾傳訊息稱「沒作好監督之責」非常對不起，但當晚卻又改口說「司法判決前，都無法認定誰有罪」、「你女兒是什麼樣子，你自己也明白」，女童父親生氣的說這是什麼意思：「難道國小的女童會去勾引姑丈嗎？」



女童弟弟也向父親説，姑丈時常會單獨帶姊姊出去，女童更多次表現出害怕的樣子、也表示拒絕。



社會處表示，而女童被帶回後進行驗傷，雖然沒有明顯外傷，但確定處女膜有陳舊性裂傷，社會處已初步約談寄養家庭，姑丈目前否認對女童性侵，姑姑則坦言，女童的確跟丈夫比較親近，至於性侵她覺得應該不太可能。



目前社會處已針對女童做減述評估，報告完成後將透過警方送交地檢署，交由檢察官指揮偵辦，社工也會全程陪伴女童，關注她的身心狀況。

女童父親說，原來以為是最近才剛發生，還安慰女童姑姑，沒想到事情已經五年了，現在孩子被帶走，加害人反而沒被抓起來，擔心女童姑丈會跟其他親人串供，「希望司法腳步可以快一些幫助我」。