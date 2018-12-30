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社會 社會焦點 保障人權

懷疑女友愛上小鮮肉！　癡情男「笨騎失竊車」潛入房埋伏被抓

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地方中心／高雄報導

高雄市一名姜姓男子最近與女友感情生變，懷疑是鄭姓友人從中作梗，居然偷偷請鎖匠開門潛入對方家中，欲要談判，結果後來臨陣脫逃在家中樓下被警方逮到贓車，全案依竊盜罪及侵入住宅移送橋頭地檢署偵辦。

▲▼小鮮肉潛入情敵家談判。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲潛入情敵家談判結果被警方依現行犯逮捕。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

警方表示，巡佐巡佐張新煒、警員楊崇偉28日行經土庫八街，察覺路邊停放一輛重機車懸掛失竊車牌，因外觀看來仍有人在使用，便於一旁埋伏，不久後一名年輕男子自民宅內走出，且手戴塑膠手套，欲騎車離去，隨即上前依竊盜案現行犯逮捕，並在騎機車車廂內查扣扳手2支、號牌1面及警棍1支。

姜姓嫌犯（28歲）向員警供稱，因與女友感情生變全因鄭姓友人（21歲）介入造成，才跑到朋友住處理論，擔心犯案過程被監視器拍下，才會租車後再偷取他人車牌來懸掛。

▲▼小鮮肉潛入情敵家談判。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼小鮮肉潛入情敵家談判。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲沒有挽回女友的心，還被警方抓走。

經警方檢視鄭男房門並未有破壞痕跡，姜男解釋，該處為出租套房，趁屋內住戶出門時趁隙進入，並打電話給鎖匠稱有大門磁釦而未帶房門鑰匙取信於鎖匠，請對方幫忙開門後躲入鄭姓男子的房內，但左等右等都沒有等到鄭男，又擔心事跡敗露才趕緊離去，案訊問後依竊盜罪及侵入住宅移送橋頭地檢署偵辦。

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關鍵字：女友,前女友,談判,鎖匠,竊盜罪,侵入住宅

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