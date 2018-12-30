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越養越白！菌紅素讓紅魚變白魚　 製成乳液竟有美白、淡斑效果

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▲▼大同大學,紅魚變白魚,大同大學生工系主任陳志成。（圖／大同大學提供）

▲大同大學意外發現「微生物紅色色素」有強大美白效果。（圖／大同大學提供）

記者許展溢／台北報導

大同大學生物工程系系主任陳志成和研究團隊意外發現「微生物紅色色素」，具有強大美白效果，將萃取的紅色素加入魚飼料，沒想到原本是要把小紅魚養的更紅，卻「越養越白！」，團隊指出，利用發酵控制系統，大量生產並萃取，目前僅在人體試驗階段，但試用者已明顯感受到有淡斑、美白效果。

陳志成和研發團隊、副教授林銘澤、博士黃丁晏等人，從一隻古老菌種「嗜鹽菌」，萃取出菌紅素，團隊表示，菌紅素是類胡蘿蔔素的一種，跟其他類胡蘿蔔素不同的是，菌紅素是由微生物取得，抗氧化效果是其他類胡蘿蔔素2到7倍，利用控制系統，大量生產、收集菌紅素，製成美白乳液，目前僅在人體試驗階段，試用者已經感受明顯的淡斑、美白效果。

▲▼大同大學,紅魚變白魚,大同大學生工系主任陳志成。（圖／大同大學提供）

▲陳志成說，一開始是想利用紅色素，摻入魚飼料讓魚看起來鮮紅。（圖／大同大學提供）

陳志成指出，一開始是想利用紅色素，摻入魚飼料「要讓魚看起來鮮紅討喜，提高價格」，當時也交代學生要好好餵魚、觀察魚顏色變化，沒想到隔一陣子詢問進度，學生竟支支吾吾、欲言又止，原來一看才驚覺「紅魚變白魚」，也因為這一個轉折點，讓團隊發現，從菌種萃取的紅色素能讓魚變白，這個意外，也開啟了另一種思考，就是應用在保養品。

團隊表示，去年研究團隊將成分製成美白保養品，並請三軍總醫院協助同步進行臨床試驗，計畫在將成分最佳化之後，量產銷售，也透過系統控制導電度，能在24小時內取得大量菌紅素，但目前還是需要人力操控，未來應會朝向AI（人工智慧）控制。

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