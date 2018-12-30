最新中華市值500強　 台積電第六、「桃色風波」害京東跌出前20

▲台積電南京廠開幕暨量產儀式及廠區實景。（圖／台積電提供）

大陸中心／綜合報導

新年將至股市陸續封關，大陸21數據新聞實驗室盤點2018年最後一個交易日，大中華地區上市公司於全球各個交易所的股價，排出最新的市值500強榜單，其中，前三甲仍是騰訊、阿里巴巴集團、工商銀行三個「老面孔」，台灣半導體龍頭台積電排名第六，老總劉強東身陷「桃色風波」的零售巨頭京東則跌出前20。



綜觀整份榜單，2018年大中華地區的市值500強企業表現較去年縮水，入圍門檻249.88億元（人民幣，下同），較去年降低62億元。另500強中，以非銀金融企業類別最多共50家，信息技術企業和房地產企業各有46家、銀行業和醫藥生物企業各37家。

排名前三的企業依舊是「老面孔」，依序為騰訊控股（2兆5859億元）、阿里巴巴（2兆4552億元）、工商銀行（1兆8415億元）。值得注意的是，2018年全球科技股重挫，騰訊、阿里巴巴市值均較去年縮水1到2成之間。

▲阿里巴巴市值排名第二，但較去年底縮水逾13%。（圖／CFP）

而後四到十名依序為建設銀行、中國移動、台積電、中國石油、農業銀行、中國平安、中國銀行，前十強市值均突破兆元。另與阿里巴巴集團同為大陸零售巨頭的京東集團，今年市值大跌44.06%，排名從去年的第19，降至第48名

值得注意的是，本次榜單中台灣共有43家企業上榜，台積電以1兆3219元的市值擠進前十，排名第六表現最佳，接下來是台塑石化2100億元，排名53，鴻海集團市值1985億元，排名第54。

同為台塑四寶的台塑、台化、南亞塑膠也均在百名內，排第91、94、98名，被列為非銀金融類別的國泰金，則以1194億元的市值剛好排在第100名。

今年新進的企業共有88家，多為以新經濟模式為代表的上市公司，包含備受矚目的小米集團、台灣鴻海集團旗下的工業富聯、中國鐵塔、美團、拼多多、寧德時代、騰訊音樂、360、邁瑞醫療等市值均超過千億，都是在今年上市。

▼富士康工業互聯網（簡稱工業富聯）6月8日在上交所正式敲鐘上市。（圖／記者魏有德攝）

以區域來看，北京、香港、廣東的500強公司數量及總市值遠高於其他地區，分別為94家、70家、56家，其次為上海、台灣，相較於2017年底，北京、廣東、上海、台灣的增長趨勢仍然明顯。

另就截至12月29日的統計來看，兩岸三地於上海、深圳、香港、紐約等16個交易所掛牌的上市公司共計6961家，較去年增加了314家，接近7000大關，不過總市值合計80.82兆元，較去年同期的98.4兆元大幅下滑，縮水逾六分之一，顯示今年中美貿易戰、資本管制，大陸內部供給側結構性改革、轉型升級等因素對企業經營帶來挑戰。