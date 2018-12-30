呱吉驚爆市議員撈錢內幕　一時嘴軟「不好說…」

政治中心／綜合報導

網紅「呱吉」邱威傑當選台北市議員，日前他在網路節目上爆料，市議員可以撈錢，否則怎麼會有人花一兩千萬去選舉，這絕對是有好處的，而說到重點時卻一時嘴軟「我不好說我現在的同事們是怎麼幹的」。

呱吉表示，有很多人抱持負面態度質疑他，去選舉是不是為了要撈錢，他說，如果他要撈錢的話，就繼續當Youtuber就好了，並不會去選市議員；而他也直白地說，很多市議員花一兩千萬、三四千萬去選舉，但是領的薪水跟補助根本也不夠補貼，一定有拿好處，他認為，「不騙人了好不好，你傾家蕩產去選舉，說你要改變社會？」並露出質疑的眼神，覺得背後原因應該不單純。

▲呱吉上網路頻道爆料市議員撈錢內幕。（圖／翻攝YouTube Joeman頻道，下同）

呱吉公開市議員的薪資，比較像薪水的項目是研究費總共是12萬元，不需要核銷就全部給你；其他有很多細項，例如助理補助費1個月有24萬，但是要實報實銷，他透露，有些想撈錢的市議員會找自己的家人來當人頭虛報，但是，真的想把事情做好的話，至少請7到8個助理幫忙，不過這樣分下去請一個助理3萬塊，根本也請不到什麼好人才，所以還是要自己倒貼。

另外，還有議員服務處的辦公室租借一個月補助3萬元，不過，由於他的選區在松山信義區，租金不便宜，再加上有了辦公室就會衍生出其他成本，像是茶水、影印機等等之類的，所以，3萬元的補助根本也不夠，自己也需要倒貼。

還有市議員有出席費是2450元，呱吉說，一個市議員一年需要出席220天，他爆料，有些市議員早上去報到完之後，下午就不知道去哪了，主持人笑說，跟大學生一樣，報到之後，然後就消失了。

除此之外，呱吉也說，市議員一年15萬的補助讓你出國考察，他表示，如果我出國考察 ，會好好利用這15萬拍一個浪漫的冰島遊記，絕對不會只寫個「妖受讚」，但話一說完馬上澄清，「開玩笑的」。

這樣算下來，呱吉估計市議員的年薪大約介於180萬到200萬之間，不過扣掉自己需要補貼的費用，像是人事、場地租借、紅白場活動，扣一扣可能只剩下不到100萬。