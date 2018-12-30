白綠掃街「王不見王」　陳思宇找學姐助陣：都是柯家軍重要成員

▲何志偉、陳思宇、學姐。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

距離明年一月立委補選時間剩下不到一個月，白色力量「柯家軍」候選人陳思宇和民進黨對手何志偉30日一早同樣到士林市場掃街拜票，隔著短短十公尺路程兩人卻是你追我跑、王不見王。陳思宇特別找來學姐黃瀞瑩助陣，媒體提問是否要藉學姐人氣爭取支持，她笑答學姐也是柯家軍重要成員，有很多資源可以互相交流。

陳思宇在士林市場掃街強碰對手也來拜票，兩人同一個市場卻是王不見王，甚至形成你追我跑的場面。陳思宇掃街陣容很龐大，不但有議員爸爸陳建銘，還特別找來柯家軍成員包含市府發言人大熊劉奕霆、副發言人學姐黃瀞瑩助陣。

對於是否想藉「學姐」的高人氣來拉抬聲勢？陳思宇笑著說，「我們本來就是一個團隊，學姐是柯家軍重要成員，這次要努力告訴大家我們能做什麼，學姐現在又是副發言人，非常多經驗可以互相交流。」

至於掃街強碰對手是否會感到尷尬？陳思宇表示，自己不知道對方要來，大家都是照著行程在跑，士林市場是她從小長大的地方，阿嬤更是每周都來買菜回家，所以能來到這裡一點都不陌生很開心。談及台北市長柯文哲何時要替自己站台，陳思宇笑答已經透過line貼圖和柯P同台了，希望藉由這次選舉大一場不一樣的選戰，把新文化帶到國會。

此外，國民黨對手陳炳甫對於陳思宇喊話不要帶職參選時回擊，若辭職了選民就會沒有選民服務，對此陳思宇表示，「這件事情不是我個人批評，ˋ社會共同質疑，如果議員覺得對得起選民，這樣就好了。」