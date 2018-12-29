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傳美國智庫密會敲訪美行　柯文哲：我好像有見過他

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記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲傳出在12月時曾與CSIS專家葛萊儀以及其幕僚見面，會中敲要在2019年3月訪美時拜訪美國智庫，引發外界討論。對此，柯文哲29日表示，當台北市長常常會接見很多外國賓客，「我好像有見過他，我去查有見過這個人」；柯還說，留美派的應該蠻接近美國的價值體系，而中美關係緊張，「他們緊張是他們的事啊，跟我沒有關。」

▲▼柯文哲出席2018《爐石戰記®》全明星賽。（圖／記者莊喬迪攝）

▲柯文哲出席2018《爐石戰記®》全明星賽。（圖／記者莊喬迪攝）

戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies，CSIS）為美國兩大智庫之一，位於華盛頓特區，主責外交政策，對亞太關係有深入的研究。葛萊儀（Bonnie Glaser）過去就曾多次對台灣、大陸的關係發表評論和示警，對當前局勢有著精闢的見解。

柯文哲傳出訪美，外界認為是要平衡在兩岸、國際政策等對外關係上的失衡，盼藉訪美擺脫親中色彩。對此，柯文哲說，自己是留美的，「其實我如果在專業的書籍，醫學，我唸英文比念中文還快」；至於在政治上，柯說，政治喔，這也還好，「跟美國…我們這些留美派的應該也是蠻接近美國的價值體系的。」

媒體也問到，由於美國和中國大陸間的關係緊張，而現階段立場較親中，屆時訪美是否會遭受對岸的壓力？柯文哲說，不會啦，「他們緊張是他們的事啊，跟我沒有關係。」

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關鍵字：柯文哲,柯P,台北市,訪美,美國,中國大陸,美中關係

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