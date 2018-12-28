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現在去還來得及！新北耶誕城6大亮點「獨家3D主燈、四大夢幻天橋」

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一年一度的聖誕節剛落幕，每年都吸引大量遊客前去朝聖感受濃濃聖誕氣氛的新北耶誕城，現在去朝聖還來得及！有別於過往的全新主題裝置，讓你感受最浪漫溫馨的聖誕佳節！

亮點1：獨家3D耶誕主燈秀

▲新北。（圖／翻攝自IG）

首度結合900支的LED點控流光燈牆以及全球唯一的3D光雕投影耶誕樹，帶給大家最震撼的耶誕燈光秀。

亮燈期間：17:30-24:00

主燈秀時間：每日 17:30-22:00 每整點、半點一次，每次6分鐘位置：市民廣場

亮點2：打造銀河系主題

▲新北。（圖／翻攝自IG）

今年新北耶誕城以太空星球為主題，打造桑塔星系、幻彩星系、波力星系和環狀星系4大燈區，並將去年最熱門的的打卡景點「銀河隧道」加以延伸，讓大家都能感受到最浪漫溫馨的聖誕氣氛！

亮燈時間：17:30-24:00

位置：站前廣場

亮點3：四大夢幻天橋

▲新北。（圖／翻攝自IG）

延續去年的熱門銀河隧道，延伸為四大夢幻天橋，不論是擁有浪漫粉色燈飾妝點的紅粉星橋，還是帶有科幻感的藍光星橋，保證都殺光你的底片！

亮燈時間：17:30-24:00

位置：新府天橋、新站天橋、板橋車站天橋、府中遊龍天橋

亮點4：星空獨角獸

▲新北。（圖／翻攝自IG）

聖誕節一定要搭配上充滿童趣的旋轉木馬！在如繁星點點般的燈光下的旋轉木馬前與心愛的另一半留下合影，就像是韓劇情節一樣，浪漫指數爆表！

亮燈時間：17:30-24:00

位置：市民廣場

亮點5：璀璨光樹大道

▲新北。（圖／翻攝自IG）

由光影交織而成的光樹大道，在夜晚更顯迷人，可愛的造型深受大小朋友的喜愛，紛紛爭相在此拍照留念。

亮燈時間：17:30-24:00

位置：縣民大道板橋火車站前花圃

亮點6：漫漫傘步

▲新北。（圖／翻攝自IG）

走回通往捷運的路途中， 迎接的是由傘狀燈飾妝點而成的漫漫傘步迴廊，讓新北捷運車站附近更添一股耶誕氣息。

亮燈時間：17:30-24:00

位置：板橋火車站東二門前

▲新北。（圖／翻攝自IG）

每年年底最令人期待的聖誕節就要到來，快與好友情人相約，到新北耶誕城感受濃濃的佳節氣氛吧！

新北耶誕城 info.

活動期間：2018/11/16到2019/1/1日

活動地點：新北市市民廣場 (新北市板橋區中山路一段161號)

交通方式：捷運板南線－板橋站

耶誕開城秀：2018/11/16 17:20-18:30

新北市市民廣場主燈秀：每日17:30至22:00止，每半小時、整點展演。

文／Harper's BAZAAR　圖／IG

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
更多時尚藝術資訊，盡在《Harper's BAZAAR 》
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關鍵字：哈潑,聖誕,新北,耶誕城,亮點,整理

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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